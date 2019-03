Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti: Belen, Sabrina Ferilli, Bisio e Borghese

Prosegue il successo di Verissimo che torna in onda oggi, sabato 23 marzo, alle 16 su canale 5, con una nuova puntata ricca d’importanti ospiti, alcuni dei quali protagonisti di importanti programmi Mediaset che partiranno la prossima settimana. Dopo aver ospitato Ambra Angiolini, Renzo Arbore, Veronica Pivetti, Aldo Baglio e Jeremias Rodriguez incollando 2.493.000 spettatori totali, share del 21,01% e portando a casa migliaia di interazioni sui social, Silvia Toffanin, nella nuova puntata del tal k show del sabato pomeriggio più amato dagli italiani, ospita nella propria casa quattro dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico. Chi, dunque, si racconterà nel salotto di Verissimo? Andiamo a scoprirlo insieme.

VERISSIMO: TUTTI GLI OSPITI DEL 23 MARZO

Grande attesa per la nuova puntata di Verissimo. Poker d’assi, infatti, per Silvia Toffanin che regalerà al pubblico quattro racconti inediti di quattro amatissimi vip. Si partirà con Sabrina Ferilli che, tra vita privata e carriera, con il suo fascino magnetico, svelerà anche alcuni dettagli della nuova fiction di cui è protagonista, “L’amore strappato”, in onda da domenica 30 marzo su canale 5. Tra risate e racconti di vita arriverà, poi, Claudio Bisio, al cinema dal 28 marzo con il film “Bentornato presidente”. E ancora la simpatia dello chef Alessandro Borghese, volto noto del piccolo schermo grazie al format Quattro Ristoranti. E, infine, l’argentina più amate d’Italia, Belen Rodriguez che, da giovedì 28 marzo, condurra la nuova edizione di Colorado con Paolo Ruffini.

BELEN RODRIGUEZ A CUORE APERTO

Belen Rodriguez è l’ospite più atteso della nuova puntata di Verissimo. Dopo settimane di rumors sul suo rapporto con Stefano De Martino e sul presunto ritorno di fiamma, la showgirl argentina si racconta a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin non chiudendo totalmente le porte all’ex marito. Belen, infatti, per la prima volta, ammette il riavvicinamento non annunciando, però, nessun ritorno ufficiale. “Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”, ha confessato la Rodriguez. Belen e Stefano, dunque, ci stanno riprovando davvero? Al tempo, l’ardua sentenza.



