WILMA OLIVIERO, MOGLIE ALESSANDRO BORGHESE/ “E’ stato un colpo di fulmine…”

Wilma Oliverio è la moglie di Alessandro Borghese, lo chef ospite della puntata di sabato 23 marzo 2019 di “ Verissimo “, il rotocalco di informazione ed attualità condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante l’intervista lo chef racconterà sicuramente della sua vita professionale e privata. Il cuoco e conduttore televisivo è nato a San Francisco, ma da tempo vive a Milano diventata la sua città; una città scelta non solo per il lavoro, anche per l’amore come ha raccontato a Il Giorno: “La mia prima volta a Milano avevo 25 anni. Vedevo Milano come una città lontana, ma affascinante: ogni volta che salivo per lavoro mi rendevo conto che tutti gli impegni si concretizzavano subito, tornavo a Roma col bel ricordo di una città viva, che si muove e lavora”.

Wilma Oliviero, moglie di Alessandro Borghese: a Milano sono nate le nostre figlie

“Da lì ho capito che io piaccio a Milano e Milano piace a me: i miei primi lavori qui sono stati quelli in televisione e per la creazione di videogiochi gastronomici” ha raccontato Alessandro Borghese, che a Milano ha messo radici visto che proprio nella capitale della moda ha conosciuto la donna della sua vita. “Quest’ultimo non è andato in porto, ma ho siglato un contratto ben più importante: quello con mia moglie. Da quel momento Milano è diventata la mia nuova città: mi ci sono trasferito con la famiglia, ho fatto nascere due figlie, ho creato un’azienda di catering e banqueting, una di produzioni tv, ho aperto un negozio di pasta fresca e sto aprendo il mio primo ristorante qui. Insomma, sono diventato milanese!”. Lo chef e conduttore televisivo è legato a Wilma Oliviero, vecchio volto della tv che nel 1992 ha partecipato al concorso di bellezza “Bellissima 92” dove ha vinto la medaglia di bronzo.

Chi è Wilma Oliviero

Classe 1975, Wilma Oliviero è nata il 27 settembre a Telese Terme. Dopo il terzo posto nel concorso di bellezza “Bellissima ’92” ha lavorato per diversi anni come modella partecipando a diversi spettacoli come “Piazza di Spagna” e “Sanremo moda mare”. Nel 1999 approda in tv: dapprima conduce il TG Rosa 99 su Odeon Tv e poi come valletta nel gioco cult “Ok il prezzo è giusto” condotto da Iva Zanicchi. Alcuni anni dopo incontra Alessandro Borghese con cui scatta un vero e proprio colpo di fulmine. Nove mesi dopo decidono di sposarsi e mettere su famiglia. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Arizona nel 2012 e Alexandra nel 2016. Oggi la donna lavora come braccio destro di Alessandro Borghese e si occupa anche della società AB Normal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA