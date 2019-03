ALESSANDRO PREZIOSI, EX VITTORIA PUCCINI/ “Le bugie in amore sono un modo per…”

Alessandro Preziosi è l’ex compagno di Vittoria Puccini, l’attrice ospite nel salotto di “Domenica In” di Mara Venier. La coppia in passato è stata legata per sette lunghi anni: un amore importante nato sul set, che ha visto Alessandro e Vittoria conquistare il cuore degli italiani, ma anche le copertine dei più importanti magazine di gossip. Un amore bellissimo costellato anche dalla nascita della piccola Elena. “Mi ha cambiato la vita ma ho avuto il privilegio, un lusso che per esempio non potrebbe mai toccare ad un avvocato, di poterla crescere tra un set e l’altro. Mi sono sempre fatta in quattro, con le notti insonni perchè volevo esserci e non lasciarla praticamente mai” raccontava la mamma a Verissimo. La storia d’amore poi è naufragata.

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini

C’è chi parla di un tradimento alla base della fine della storia con Vittoria Puccini. Alessandro Preziosi ha sempre smentito la cosa come quando a Vanity Fair ha dichiarato: “Vorrei dirlo una volta per tutte: i fatti raccontati in questi ultimi due anni dai giornali non corrispondono a verità, neppure nella cronologia. Se uno pensa di potersi fare un’idea della verità guardando solo la superficie, si sbaglia. È come se, analizzando i ruoli che io e lei abbiamo recitato nei nostri film, si facessero delle deduzioni: i miei sono tutti uomini consapevoli dei propri errori, che si mettono in discussione e cercano di migliorarsi; i suoi, quasi solo donne che, a un certo punto, tradiscono”. Sempre Preziosi sul mancato matrimonio con la Puccini ha dichiarato: “Ci sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più”.

Alessandro Preziosi e le bugie

Reduce dal granissimo successo di “Non mentire”, la fiction interpretata con Greta Scarano e trasmessa su Canale 5, Alessandro Preziosi dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato il suo rapporto con le bugie. “Io mi scordo le cose che ho detto. A volte dico di essere in un posto e invece mi trovo in un altro. “Ma non mi avevi detto che eri a Milano?”. E io: “Perché, questa non è Milano?” dice scherzano l’attore, che non nasconde di averne dette alcune anche in amore. Bugie che irrimediabilmente poi sono state scoperte: “Sono sempre stato scoperto. Per fortuna. Le bugie in amore sono un modo per fare chiarezza, possono essere una svolta perché a quel punto impari il perdono. Soppesi di più il sentimento che hai per quella persona perché se sei disposto a perdonare una bugia capisci quanto vale il rapporto”.



