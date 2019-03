Alessandro Siani/ Il ritorno al teatro e “Napolitudine” (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo che fa, con Fabio Fazio su RaiUno, c’è il comico e attore napoletano Alessandro Siani. Amatissimo dal pubblico italiano, e ancor più da quello partenopeo, Siani è da poco tornato in scena con il suo “Felicità tour”, un divertentissimo spettacolo che è stata anche l’occasione di tornare sui palcoscenici teatrali dopo un po’ di tempo. Al portale irpiniaoggi, Alessandro Siani ha raccontato la scelta di rimettersi in gioco anche in questo senso: “La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico – spiega il comico napoletano – è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di un’artista. Sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale.”

“NAPOLITUDINE”, IL LIBRO SCRITTO CON LUCIANO DE CRESCENZO

Il ritorno sul palco di Alessandro Siani è stato accolto con grande gioia da parte del pubblico che sarà sicuramente contento di ritrovarlo questa sera nella nuova puntata di Che Tempo che fa. È qui che l’attore potrebbe presentare e raccontare “Napolitudine“, libro che Siani ha scritto assieme a Luciano De Crescenzo. Uno scritto che è una manifestazione d’amore per la loro città: Napoli. D’altronde, al Corriere, fanno sapere che: «Per me la napolitudine è un tipo di nostalgia inspiegabile, perché a me Napoli manca sempre, persino quando sono lì!», e l’altro «L’essere napoletani non deriva soltanto dall’essere nati a Napoli, è uno stato emotivo viscerale, una forza che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà».

