Amici 18/ Verso il serale: critiche dopo lo speciale: “La vittoria dell’autotune!”

Le squadre del serale di Amici 18 sono pronte e hanno già preso possesso delle rispettive casette. Le squadere sono così formatre: Tish, Alberto, Vincenzo, Valentina, Mowgly e Jefeo per i Blu; Giordana, Ludovica, Alvis, Mameli, Umberto e Rafael per i bianchi. “Due bellissime squadre” secondo Giuliano Peparini, che ha deciso di rimanere in puntata per osservarli finalmente tutti da vicino durante le esibizioni dello speciale andato in onda ieri. Lo stesso che ha visto Federica, Miguel e Federico andare via. Maria De Filippi ha dato loro la possibilità di ripresentarsi per i casting della prossima edizione, eppure sul web non sono mancate le critiche. Soprattutto c’è chi trova che alcuni dei ragazzi che sono entrati non meritavano più di loro tre che hanno invece mostrato grande impegno e talento.

CRITICHE DOPO LO SPECIALE

E infatti sul web non mancano le critiche di alcuni telespettatori di Amici 18. C’è chi infatti scrive: “Vedere fuori Miguel e Federico e dentro Mogwli, per il talento ma anche e soprattutto per il comportamento, fa venire molta rabbia e lo considero un pessimo esempio per i ragazzi!”; o ancora “La vittoria dell’autotune su Federica è il segno del degrado della musica Italiana… quando finirà tutto questo???”: e “Non tutti quelli che sono al serale lo hanno meritato…un ballerino come Miguel farlo rimanere fuori è veramente una bestemmia!” Insomma, il pubblico è molto in disaccordo con la decisione dei professori. Intanto i ragazzi hanno già iniziato a prepararsi in vista del serale che avrà inizio sabato sera, 30 marzo, a partire dalle 21.20.Scrivi il messaggio qui

