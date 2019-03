ANGELO DONATI, MARITO MILLY CARLUCCI/ “La fortuna di aver trovato la persona giusta”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, la conduttrice di punta della Rai pronta a debuttare alla conduzione della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle 2019. Un ritorno molto atteso quello di Milly e del programma di ballo che quest’anno vedrà scendere in pista da ballo grandi nomi del mondo dello spettacolo, del cinema e della politica italiana. Intanto oltre al successo professionale, Milly si gode anche quello nella vita privata dove è felicemente sposata da ben 35 anni con Angelo Donati. Ecco cosa si nasconde dietro al loro amore e alla loro unione: “Non c’è un segreto, solo la fortuna di aver incontrato la persona giusta. Ci aiuta non fare lo stesso lavoro e la scelta di tenere fuori dalla porta questi aspetti per dedicarci a noi e alla nostra famiglia” ha raccontato Milly a Il Fatto Quotidiano.

Chi è Angelo Donati, marito di Milly Carlucci

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci. Sposati da ben 35 anni, Milly e Angelo hanno pronunciato il lieto si il 21 aprile del 1985. Da allora non si sono più lasciati, anzi hanno formato una bellissima famiglia con i figli Angelica Krystle e Patrick. Classe 1948, Angelo è nato il 20 marzo a Roma e ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma dove ha conseguito la Laurea in Ingegneria nel 1973. Successivamente ha lasciato l’Italia per seguire dei corsi di specializzazione in America. Di lui la Carlucci dice: “ha uno spiccato senso dell’umorismo ma essendo ingegnere è concreto e razionale”. Nonostante siano felicemente sposati da 34 anni, la coppia non ha mai vissuto un momento di crisi. A raccontarlo è stata la stessa Milly dalla pagine di Vanity Fair: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.

Milly Carlucci e Angelo Donati: “volevo un terzo figlio”

La coppia si è trovata a discutere sono in un particolare momento della loro vita, quando Milly Carlucci desiderava allargare ancora la famiglia. La conduttrice, infatti, avrebbe voluto un terzo figlio, ma Angelo Donati non era della stessa opinione. A raccontarlo è stata proprio la Carlucci dalla pagine del settimanale Oggi: “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”. Nonostante questa divergenza di opinione, Milly e Angelo sono felicemente sposati e si sono sempre aiutati nei momenti più difficili della vita. Un amore che resiste al tempo, destinato a durare per l’eternità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA