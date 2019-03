ANGELO RUSSO/ Video, “Vivevo in una baracca con degli zingari” (Domenica In)

Angelo Russo è uno degli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il contenitore televisivo di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Tra i personaggi più amati della fiction dei record “Il commissario Montalbano”, Angelo Russo è conosciuto per prestare il volto ad Agatino Catarella. Una storia particolare quella di Angelo che, dalla pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto raccontare alcuni lati finora inediti della sua vita. A soli 16 anni, infatti, Angelo ha deciso di scappare di casa per inseguire il suo sogno. “Io da piccolino volevo fare l’attore” – ha detto l’attore – “vedevo De Sica, Boldi, Alberto Sordi, era il mio sogno. Dissi ai miei amici e a mio padre: “Un giorno farò l’attore”. E lui mi rispose di trovarmi un lavoro”. Non sono mancate le difficoltà: “Vivevo in una baracca con degli zingari” ha raccontato l’attore, che ha poi proseguito dicendo: “a Roma era difficile trovare case, scappai e mi trovai un amico, uno zingaro. Mangiavo là, era come una famiglia, se si arrangiavano la notte non lo so, ma io non facevo queste cose”.

Angelo Russo e il Commissario Montalbano

Nonostante le mille difficoltà incontrate, Angelo Russo non ha mai accantonato il sogno di diventare un attore. Ha lavorato duro, così un giorno decide di partecipare ai provini per la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. “Mi ero presentato al provino senza sapere nulla di Camilleri e dei suoi libri e il regista Sironi prima mi ha preso per pazzo poi mi ha proposto due parti: quella di Catarella e quella di un guardiano notturno” ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Alla fine Angelo ha deciso di interpretare Agatino Catarella per un motivo: “Ora, siccome il guardiano c’era solo in una puntata e Catarella in tutte, secondo voi io che parte ho chiesto di fare? Io tutti i giorni devo mangiare, mica un giorno solo”. Per questo provino deve ringraziare la moglie Leandra che considera la sua musa: “dopo che avevo inventato il personaggio, a casa, provando con mia moglie, ho scoperto che la parte era già stata assegnata. E allora mi sono detto: ‘e che vado al provino a fare ”u pupu”? Non ci vado!’ Per fortuna mia figlia Leandra, che è la mia musa, mi ha convinto ad andare lo stesso”.

A Ballando con le stelle 2019

Dopo il grandissimo successo come attore, Angelo Russo è pronto ad una nuova avventura televisiva. Quest’anno, infatti, Catarella è pronto a indossare le scarpe da ballo per scendere in pista durante la quattordicesima edizione del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. L’attore, infatti, sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle 2019. Chissà che non possa convincere i giurati anche nell’inedito ruolo di ballerino!





