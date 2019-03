Anna, mamma di Paolo Brosio/ “Ho pregato per la sua conversione” (Domenica Live)

Anna Brosio, l’anziana madre dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Paolo Brosio, sarà oggi ospite nello studio di Domenica Live, per commentare l’esperienza in Honduras vissuta dal figlio. Il giornalista è uscito dal reality ad un passo dalla semifinale e proprio mentre usciva dalla Palapa, ha urlato: “Mamma aspettami, sto tornando”. Tra madre e figlio, infatti, esiste un rapporto molto stretto e proprio durante le settimane di lontananza di Paolo in Honduras la donna, quasi 98enne, è rimasta incollata al piccolo schermo per non perdere neppure un solo istante di programma. “E’ un’esperienza molto impegnativa e Paolo è provato”, aveva commentato, come riporta La Nazione, “ma sono convinta che con la sua determinazione arriverà lontano”. Mamma Anna, sotto certi aspetti, ci vide lungo. L’anziana ha seguito le avventure televisive del figlio insieme ai volontari delle Olimpiadi del cuore, la onlus di Paolo Brosio che per la bella stagione ha in serbo svariati eventi.

ANNA BROSIO E IL LEGAME CON IL FIGLIO PAOLO

Anna Brosio è stata spesso protagonista di svariati siparietti e programmi televisivi proprio con il celebre figlio Paolo. Alcuni anni fa, la donna aveva commentato alla trasmissione La vita in diretta allora condotta da Marco Liorni l’avvenuta conversione del figlio alla religione cattolica e alla devozione della Madonna, spiegando – come rammenta il portale Funweek – “Ho pregato molto per lui prima che si convertisse. Mi ha distrutto e fatto disperare ma grazie alla preghiera ha poi trovato la sua strada”. Una delle sue ultime apparizioni televisive l’aveva vista protagonista proprio con Paolo Brosio nel novembre del 2018, in collegamento con la trasmissione Storie Italiane. In quella occasione la donna fu colta da un grande spavento in seguito al sanguinamento in diretta tv del suo amato gatto, video che poi era diventato virale proprio per la reazione di paura avuta dalla madre di Brosio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA