ANNA TATANGELO/ Video, “ho capito che la solitudine aiuta” (Domenica In)

Anna Tatangelo è tra le ospiti della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier in onda domenica 24 marzo su Rai1. La cantante, reduce dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019 dove ha cantato “La fortuna sia con me”, è pronta a raccontarsi tra pubblico e privato. A distanza di circa un mese dall’uscita del singolo “Le nostre anime di notte”, la cantante ha dichiarato: “Al primo ascolto è facile trovare il riferimento a noi, in realtà parla di due persone che si sono lasciate e che si ritrovano occhi negli occhi, senza nascondigli. Il finale non c’è”. Il brano, come peraltro aveva già confermato a Sanremo, parla della crisi vissuta con il compagno Gigi D’Alessio su cui ha confidato da Grazia: “Ho capito che la solitudine aiuta, non è sempre una brutta parola. Ho anche superato la paura di dormire da sola”

Anna Tatangelo: “Ho sempre avuto 30 anni. Anche quando ne avevo 15”

Non solo, Anna Tatangelo dalla pagine del settimanale Grazia rivela: “Ho sempre avuto 30 anni. Anche quando ne avevo 15. Sono nata 30enne”. Nata in una famiglia semplice e umile, la cantante ha raccontato: “La mia famiglia è sempre stata piena di regole. Mia sorella, a 28 anni, se usciva, poteva rientrare al massimo a mezzanotte e mezza. Io non sono mai andata in gita con la scuola. Quelle regole me le sono ritrovate sulla pelle. Le apprezzo soprattutto adesso che ho un figlio”. Oggi all’età di 32 anni Anna ha imparato una cosa molto importante: “Che bisogna vivere giorno per giorno. Anche sul lavoro. Prima mi criticavo in continuazione, oggi appena partono le note e canto, me la godo”.

Achille Lauro e il tour

La cantante di Sora ha voluto anche parlare di Achille Lauro, il collega con cui ha interpretato la nuova versione di “Ragazza di periferia” contenuta nel nuovo album “La fortuna sia con me”. “È come se ci fossero due generazioni tra noi” – ha dichiarato la Tatangelo – “D’altronde il primo Sanremo io l’ho fatto a 15 anni, lui a 29. All’epoca non esistevano i social, lui nasce da internet. È un bel confronto, il nostro, anche se poi siamo entrambi ‘di periferia”. Intanto in questi giorni è uscito nelle radio il secondo singolo “Perdona” estratto dall’ultimo disco di inediti pubblicato subito dopo l’avventura di Sanremo 2019. Per la cantante si preannuncia un mese molto impegnativo visto che dal 2 aprile partirà con “La fortuna sia con me tour 2019”, che la vedrà esibirsi nei più importanti club italiani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA