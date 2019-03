Ariadna Romero si “riprende” Francesco Acerbi/ “Vedremo!”: la nuova rivelazione

Ariadna Romero, si è confidata con Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”. La modella ed ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2019, è stata eliminata dopo numerosi scontri in Honduras con Soleil Sorge. Durante la sua esperienza da concorrente però, ha avuto modo di mettersi in risalto, catturando l’attenzione anche di Jeremias Rodriguez. Durante una battuta di pesca infatti, il fratello di Belen le ha fatto una “proposta” molto esplicita ed a luci rosse, scatenando anche una sua fortissima reazione. “Vuoi scop*re?”, ha chiesto l’argentino. Lei, incredula, ha risposto di no e in un secondo momento, è scoppiata a piangere dicendo di avere una frequentazione fuori e di avere molta paura di rovinarla per malintesi. Messa da parte questa parentesi, l’ipotetico compagno di Ariadna, ha precisato di non avere molta intenzione di aspettarla. Lui è Francesco Acerbi. Proprio in prima serata, la modella ha scoperto che lo sportivo, aveva tutte le intenzioni di mettere la parola fine alla loro acerba storia.

Ariadna Romero: come procede con Francesco Acerbi?

Ariadna Romero, tra le frequenze di Radio Radio, ha confidato che tra lei e Francesco Acerbi non è detto nulla, lasciando la porticina del cuore decisamente aperta. La bella cubana infatti, si frequentava con il calciatore prima di entrare in gioco all’Isola dei Famosi. Lui interpellato dai giornali, si era detto molto perplesso sul futuro della sua relazione anche perché, secondo lui, la lontananza li avrebbe decisamente penalizzati. C’è qualche speranza adesso? L’ex naufraga ha risposto: “Vedremo”, lasciando intuire che forse, qualche possibilità ancora c’è. A prescindere da cosa accadrà tra di loro, Ariadna ha avuto solamente parole positive nei suoi confronti. “Lui è un ragazzo apposto, con la testa sulle spalle. Non è leggero. È questo che mi piaceva di lui. Ci tenevo” ha dichiarato in diretta radiofonica. La Romero ha anche dichiarato di stare cercando casa a Roma, avendo tutte le intenzioni di rimanere in Italia, spazzando via la “famosa” lontananza di cui parlava Francesco.

