Ascolti TV sabato 23 marzo 2019/ Nazionale al 32,1%, bene anche C’è posta in replica

In attesa che si riaprano le porte del serale di Amici 2019, ieri sera l’ammiraglia di Casa Mediaset, ha regalato al suo pubblico il meglio di C’è posta per te, mandando in onda le migliori storie di questa nuova edizione che ha concluso con ascolti record. Come sarà andato lo scontro con le qualificazioni di Euro 2020? Scopriamolo a seguire con i dettagli degli ascolti TV di sabato 23 marzo, tutti i dati auditel Rai, Mediaset e delle altre reti minori. Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato ben 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il Meglio di ha portato a casa 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share. Maria De Filippi, nonostante la replica di spezzoni televisivi già mandati in onda, è ugualmente riuscita a catturare davanti lo schermo la bellezza di più di 3 milioni di telespettatori, avendo come competitor, una partita di calcio molto importante come quella trasmessa dall’ammiraglia di Casa Rai.

Ascolti TV sabato 23 marzo 2019

Proseguiamo con gli ascolti TV di sabato 23 marzo 2019. Dopo avervi palesato come è andato lo scontro tra Rai1 e Canale 5, concludiamo con le altre due reti dell’azienda di Viale Mazzini. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 5,8%. In ultimo, su Rai 3 Sapiens, seconda puntata, ha registrato 1.505.000 telespettatori, share 8%. Spostiamoci nuovamente su Mediaset. Su Italia 1 il film Mrs. Doubtfire ha registrato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 5,6%. Su Rete 4, la pellicola dal titolo Poliziotto Superpiù ha registrato un netto di 729.000 telespettatori, share 3,6%. Concludiamo con gli ascolti del prime time delle reti minori. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 452.000 telespettatori, share 2,1%. Su Tv8 il film dal titolo Un pizzico d’amore ha registrato 372.000 telespettatori, share 1,7%. Su Nove il film Arsenio Lupin ha registrato 214.000 telespettatori, share 1,1%. Maria De Filippi è andata molto bene anche con il pomeridiano di Amici, conquistando: 3.108.000, 22,39%.

