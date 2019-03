Barbara d’Urso, spot Grande Fratello 16/ Video: social in delirio, cresce l’attesa

Come ben sapete, la 16esima edizione del Grande Fratello non solo è dietro l’angolo, ma verrà condotta nuovamente da Barbara d’Urso. La nostra Carmelita Nazionale, dopo avere ripreso la conduzione di Domenica Live e Pomeriggio 5, si è lanciata anche nella conduzione di un nuovo prime time “Live – Non è la d’Urso” che sta già regalando le sue soddisfazioni. E così, carica a “pallettoni”, la ruspante Barbarella ha pensato bene di condurre anche il quarto programma contemporaneamente, facendo già impazzire il suo pubblico con il primo spot. La d’Urso in vestaglia e pronta per andare a nanna infatti, si presenta con tanto di pantofole pelose tacco 12 verso la sua camera da letto. Tisana con tanto di scritta “Ragazziiii”, verso le scale che la condurranno dritta dritta… nel confessionale! Dopo aver condiviso lo spot su Twitter, ha ricevuto moltissimi commenti al seguito: “Barby sei la migliore, c’è poco da dire”, “Bellissimo spot, 4 programmi, da impazzirsi. E c’è chi dice che non sai che significhi lavorare, c’è chi dice questo, pensa! #pomeriggio5 #domenicalive #gf16 #NonÈLaDurso #LiveNoneLadUrso Stabilite voi…”.

Barbara d’Urso, il primo spot del Grande Fratello 16

Nel frattempo, proseguono incessantemente anche i rumors del cast di questa 16esima edizione del Grande Fratello in partenza. Durante l’ultima edizione, ad avere la meglio è stato il “Tarzan” della TV Alberto Mezzetti che attualmente si trova anche nel cast del Big Brother Brazil. Ma chi potrebbe entrare nel cast a breve? Si parla di Fariba, madre di Giulia Salemi che, dopo avere partecipato con lei a Pechino Express, ci potrebbe regalare una quantità di trash indefinibile. Secondo il buon Fabiano di BitchyF inoltre, pare che Carmelita: “avrebbe messo gli occhi sul fidanzato di Giovanni Ciacci, sulla sorella di Mauro Icardi, sull’ex marito di Tina Cipollari e sulla figlia di Cristiano De Andrè”. Inoltre, si vocifera anche della presenza di Alberico Lemme con la sua assurda dieta nel ruolo di guest star per una settimana in Casa per far dimagrire i concorrenti con le sue bislacche pietanze. A seguire, eccovi lo spot divertentissimo con protagonista Barbara d’Urso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA