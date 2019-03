BRIGA/ Video, “dopo Sanremo proposte indecenti. Nomi? Non li faccio” (Domenica In)

Briga è uno degli ospiti della puntata di domenica 24 marzo 2019 di “Domenica In“, il contenitore televisivo condotto con grandissimo successo da Mara Venier su Rai1. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo dove ha gareggiato con la divina Patty Pravo con il brano “Un pò come la vita”. Subito dopo la partecipazione alla 69esima edizione della kermesse canora, il cantante ha pubblicato il nuovo disco “Il rumore dei sogni”. In questi giorni, intanto, ha pubblicato il secondo singolo dal titolo “Sesso” e parlando proprio di questo argomento ha rilasciato una serie di dichiarazioni che stanno facendo discutere. Il rapper, infatti, ha dichiarato: “Successo che ha anche aumentato il numero delle avances ricevute da parte di personaggi molto noti nel mondo dello showbiz: “Sì, ma di fare i nomi non ci penso proprio. Dico solo che non c’è il confine dei ruoli”.

Briga: “Uno mi ha scritto che farebbe l’amore con me”

L’uscita del nuovo singolo “Sesso” ha scatenato la curiosità del pubblico verso Briga, che in questi giorni ha rivelato di aver ricevuto avances da diversi uomini e di essere stato corteggiato. “Ultimamente sì. Soprattutto dopo l’accoppiata a Sanremo con Patty Pravo. Ma è anche il titolo ‘Sesso’ che si presta al fraintendimento. Uno mi ha scritto che farebbe l’amore con me. Ho risposto: ‘Anche io, se fossi una bella fi*a‘. Rido di fronte all’intraprendenza. Senza tabù”. Il cantante parlando proprio di sesso ha rivelato come non gli manchi affatto: “Il sesso non manca ma nemmeno basta. Quando sei popolare hai una fila di ragazze. Il risultato è un appagamento momentaneo. Quando ne hai tante, ti viene il dubbio di trattarle come ‘autonoleggio’: fai il pieno di niente, nonostante abbia un’altissima considerazione delle donne”.

“Sono stato con due donne”

Ma non finisce qui! Recentemente Briga è stato protagonista a Le Iene di un’intervista doppia con Patty Pravo. Durante l’intervista si è parlato naturalmente di sesso e il cantante ha rivelato di aver fatto sesso con due donne e di averlo fatto anche una volta in pieno centro storico a Roma. “Sì, sono stato con due donne, ho fatto sesso in pubblico dietro un suv in centro storico a Roma, e l’ho fatto a martelletto. Confermo tutto. Questa storia ha fatto il giro del web… tant’è che mi ritrovo battute sul martelletto anche sui social”. Nonostante il desiderio di mettere su famiglia, Briga non nasconde di non riuscire ad essere fedele: “fedele in amore non sono riuscito ad esserlo molto, finora”.





