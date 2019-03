CHANDO ERIK LUNA/ Video, la storia con Manila Gorio era negata ora… (Domenica live)

Nella puntata di Domenica live in onda oggi si dovrebbe parlare anche della storia d’amore, che inizialmente era stata smentita, tra Chando Erik Luna e Manila Gorio. Lo si è appreso dalle anticipazioni fornite dalla stessa Barbara d’Urso, che hanno mostrato i titoli dei siti specializzati di gossip dedicati proprio alla conferma della relazione tra il modello e l’opinionista trans. Ricordiamo che le voci su un loro legame erano emerse grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi di Grecia Colmenares, ormai ex di Chando. Quando lei era stata eliminata dal reality ed era tornata in Italia le erano state mostrate delle immagini che mostravano chiaramente Chando che baciava Manila Gorio. Il modello aveva poi negato ogni coinvolgimento sentimentale (clicca qui per il video), parlando di una tenera amicizia.

CHANDO, LA CONFERMA DELLA STORIA CON MANILA

A quanto pare, però, Chando ha poi lasciato Grecia Colmenares a tutti gli effetti. Sono piuttosto recenti le dichiarazioni del modello che ha confermato l’esistenza di una relazione con Manila, anche perché i due sono stati ancora fotografati insieme. Starpeoplenews.it riporta alcune sue dichiarazioni: “Ci stiamo conoscendo. Le cose tra di noi si sono chiarite. Lei sa che stavo passando un momento brutto a causa della mia relazione con Grecia che è stata più difficile di quello che la gente pensa. Sono successe molte cose, ma il tempo darà le sue risposte!”. Il modello ha detto che verrà spesso in Italia per poter frequentare Manila, di cui apprezza particolarmente la simpatia, trovandola una persona divertente.

LE PAROLE DEI DUE

Dal canto suo Manila Gorio ha detto di ritenere Chando “una persona intelligente oltre al fattore oggettivo della sua bellezza. Mi ha preso dal primo momento in cui ci siamo conosciuti”. Ha inoltre confermato che lui verrà “spesso in Italia per me, ed anche in questa fase ho proprio il desiderio di andare a fondo di questa storia”. I due, quindi, sembrano voler gettare le basi per una storia che possa andare oltre l’estate. Vedremo cosa accadrà e soprattutto chi troveremo a parlare di loro nello studio di Domenica live. Non c’è da escludere che Barbara d’Urso riesca nell’impresa di portare entrambi a raccontare il momento che stanno vivendo davanti alla telecamere. Diversamente sarebbe più facile rivedere ancora Chando tra i suoi ospiti, pronto a dare aggiornamenti su come vanno le cose tra lui e Manila.



