Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: Ligabue, Siani, Toto Cutugno e Aldo Baglio

Nuovo e imperdibile appuntamento con Che tempo che fa che torna in onda oggi, domenica 24 marzo, alle 20.35 su Raiuno, con una puntata ricca di ospiti. Fabio Fazio, affiancato dalle sue compagne d’avventura, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, incontra tanti, nuovi personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e della musica che, alla sua scrivania, si raccontano a 360 gradi. Domenica dopo domenica, la trasmissione che, dallo scorso anno ha lasciato la propria collocazione storica su Raitre per il grande salto su Raiuno, continua a convincere il pubblico. La scorsa settimana, infatti, sono stati 3.520.000 gli spettatori che hanno seguito la puntata, pari al 13.8% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.155.000 (12.6%) battendo così i programmi concorrenti. Merito anche degli ospiti tra i quali spiccavano due dive della musica italiana come Patty Pravo e Ornella Vanoni e uno degli attori nonchè protagonisti del piccolo schermo tra i più amati come Claudio Bisio. Quali saranno, invece, gli ospiti di questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DE 24 MARZO

Anche questa sera, saranno tanti i vip che saranno accolti da Fabio Fazio alla sua scrivania. Si partirà con uno dei nomi più importanti della musica itaiana come Luciano Ligabue che con Start, il suo dodicesimo album d’inediti, è sempre in cima alle classifiche italiane. Spazio, poi, ad Alessandro Siani che è nelle librerie con il libro “Napolitudine – Dialoghi sulla vita, la felicità e la smania è turnà” scritto con Luciano De Crescenzo, e in tutti i teatri con lo spettacolo “Felicità tour”. E ancora, Aldo Baglio e Toto Cutugno. Spazio anche all’attualità con l’intervista a Ramy Shehata e Adam El Hamami i due studenti che hanno sventato la strage sul bus a Milano salvando a vita ai loro compagni. Ci sarà, poi, Carlo Verdelli giornalista e scrittore, Direttore de La Repubblica mentre per il mondo dello sport ci sarà il Signore degli anelli, Jury Chechi.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire, ci sarà il consueto spazio dedicato al Tavolo di Che tempo che fa con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo ci saranno Luciano Ligabue, Yuri Chechi e Aldo Baglio nelle sale con il suo primo film da solista “Scappo a casa”. E ancora Claudio Lippi, Shade reduce dall’avventura sul palco Festival di Sanremo con Federica Carta con il brano “Senza farlo apposta” contenuto nell’album “Truman Sanremo Edition”. E ancora Lello Arena in teatro con lo spettacolo “Parenti serpenti” e l’attrice Serena Autieri testimonial del FAI (Fondo Ambiente Italia).



