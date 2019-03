Diletta Leotta/ La richiesta di Iannone: “Voglio conoscerla!” (Che tempo che fa)

Diletta Leotta sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda con Fabio Fazio sulla rete ammiraglia di Casa Rai, nella prima serata. La giornalista siciliana che va in onda con “Diletta Gol” in streaming su Dazn il sabato sera, questa volta si è fermata. Per quale motivo? Semplicemente perché la serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali, compresa l’Italia impegnata nelle partite di qualificazione ai prossimi campionati europei di calcio trasmessi proprio ieri sera su Rai1. Per questo motivo, senza partite di Serie A, Diletta Gol non è andata in onda e la bionda, si è presa un weekend di “vacanza”. Come avrà avuto modo di passarlo? Tramite le Stories di Instagram delle ultime ore, la Leotta si stava godendo una bella giornata di sole, in compagnia di amici al lago di Bracciano. In una recente foto pubblicata tramite il social network dedicato alla fotografia invece, Diletta si congratula con una sua amica che è incinta: “Zia Dili non vede l’ora di conoscervi!!! #twins #bestfriends”, ha scritto.

Diletta Leotta ospite di Che tempo che fa

Diletta Leotta è il volto femminile di punta di Dazn. Per la piattaforma streaming, conduce il programma calcistico dal titolo “Diletta Gol”, il suo show principale. Successivamente segue anche le partite di cartello del campionato italiano di calcio. Nonostante la sua principale attenzione sia focalizzata soprattutto sulla Serie A, la Leotta non ha smesso di seguire la Serie B, campionato che seguiva con scrupolosa attenzione anche in passato per Sky Sport. Durante Diletta Gol, vengono trasmesse le azioni più belle ed i gol più scenografici del campionato italiano di calcio. In attesa di vederla tornare nuovamente on-demand, stasera sarà possibile seguirla in diretta su Rai1 con Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa. Ed intanto, per merito della sua bellezza, pare che qualcuno di molto famoso, dopo una rottura clamorosa, le abbia messo gli occhi addosso… di chi stiamo parlando?

Andrea Iannone: “Voglio conoscere Diletta Leotta!”

Lui è Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez che, dopo la clamorosa rottura con l’argentina, ha deciso di buttarsi nuovamente in pista. La metafora è giusta, sia per la vita sentimentale che la sua carriera con le motociclette, suo primo amore. Dopo la breve fiamma con Audrey Bouetté (la sexy modella che ha fatto perdere la testa a Iannone), il pilota ora ha un nuovo desiderio: conoscere Diletta Leotta. Ed infatti il buon Andrea, ospite del programma “Revolver” su Virgin Radio, ha lanciato la richiesta dopo che Ringo, il conduttore radiofonico dello show, ha chiesto “domani mi devi dare due dritte per fare un buon tempo con lo scooterino 50 sulla pista del Mugello”. La replica non è tardata ad arrivare: “Tu prima dovresti dare a me due dritte per capire come fare a venire in radio con Diletta Leotta una delle prossime mattine. Poi io ti darò due dritte su come andare in moto e sportellare bene”, le sue parole. Ringo, divertito ha risposto: “Ma certo, guarda che lo facciamo, andiamo su dalla nostra Radio 105 e te la presentiamo”.



