Domenica In/ Anticipazioni: Milly Carlucci e Ornella Vanoni da Mara Venier

Prosegue la Domenica In condotta da Mara Venier, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 14, rigorosamente in diretta. Trasmessa dagli studi Dear di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi, la nuova puntata di aprirà con ospiti di punta davvero molto interessanti. Tra questi, al fianco della bionda conduttrice troveremo proprio Milly Carlucci, prontissima a tornare in pista al sabato sera con la nuova stagione di Ballando con le stelle 2019. Dal prossimo 30 marzo infatti, si riapriranno le porte del fortunato show dedicato al ballo. Il programma di Rai1 si scontrerà ogni sabato con il serale di Amici e proprio Milly, in più di una occasione ha invitato in studio la “rivale” Maria De Filippi. Questo pomeriggio rifarà il suo appello? Come ben sapete, Maria è molto amica di Mara e quindi possibile che la Carlucci, la utilizzi come “tramite”, esattamente come era accaduto con Carlo Conti, ospite di una puntata di Tale e Quale Show. Vedremo a breve cosa potrebbe accadere e se Queen Mary accetterà di danzare in diretta su Rai1, nonostante il suo programma in onda nello stesso momento su Canale 5.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Oltre a Milly Carlucci, nello studio di Domenica In, ci saranno anche due concorrenti vip ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Angelo Russo (l’agente Catarella nella serie ‘Il Commissario Montalbano’) e l’attrice Milena Vukotic. Presenti anche due storici maestri di ballo del programma: Samuel Peron e Raimondo Todaro. A seguire, spazio per la musica con Anna Tatangelo risponderà alle domande della Venier sui suoi progetti futuri e racconterà la sua ultima esperienza con il Festival di Sanremo 2019 e la ritrovata unione con Gigi D’Alessio. Anche Ornella Vanoni si racconterà con la conduttrice e si esibirà accompagnata dall’orchestra diretta da Stefano Magnanensi, cantando alcuni dei suoi successi più famosi come “L’appuntamento” e “Domani è un altro giorno”. Di seguito, spazio per il cinema con Vittoria Puccini che interverrà in studio per raccontarsi in un’ampia intervista. La stessa cosa farà anche Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria Calcio che parlerà della sua vita, della sua infanzia e dei suoi inizi nel mondo del cinema. Nel corso della puntata interverrà anche Briga e Lillo insieme alla compagnia del musical ‘School Of Rock’.

