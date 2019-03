Domenica Live/ Anticipazioni: la Henger si “risposa” in esclusiva: poi sviluppi choc

Quali saranno gli ospiti della Domenica Live di Barbara d’Urso? Grande parentesi di gossip e attualità, per merito delle frizzantissime esclusive della nostra Carmelita Nazionale. Ed infatti, lo scorso venerdì durante Pomeriggio 5, ha mostrato la famosa busta gialla con la scritta “Sviluppo choc”: di cosa si tratterà? Gli argomenti sono numerosi e così, il pubblico non sa proprio cosa potersi aspettare. Nel frattempo, è certa la partecipazione in studio di Eva Henger con il marito Massimiliano Caroletti. La coppia infatti, si è sposata per la seconda volta alle Maldive e quest’oggi, la ruspante conduttrice napoletana, presenterà in esclusiva tutti i dettagli delle nozze, tra videoclip inediti e indiscrezioni. La bella attrice infatti, ha deciso di rinnovare le sue promesse d’amore con Massimiliano Caroletti. Prima di arrivare negli studi di Barbarella, la Henger aveva donato al settimanale Oggi, le primissime immagini in esclusiva. Eva e Massimiliano, si sono sposati per la prima volta nel 2013 e adesso, a distanza di più di 5 anni, hanno deciso di rinnovare la loro promessa.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Quali saranno gli altri ospiti della Domenica Live di Barbara d’Urso? Questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 17.10 circa su Canale 5, ci sarà un’altra parentesi dedicata ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Proprio per questo, si ritornerà a parlare dell’ex di Grecia Colmenares. Chando Erik Luna infatti, dopo averla lasciata ha ufficializzato la sua relazione con Manila Gorio. Saranno entrambi in studio con la nostra ruspante Barbarella? Con molta probabilità sì. Rimanendo sempre sul programma in diretta ogni lunedì sera, ci sarà spazio anche per l’ex velino moro Pierpaolo Pretelli. Come ben sapete, il ragazzo ha avuto una relazione d’amore con Ariadna Romero. Dalla loro unione è nato anche un figlio. I due ex però, sembrano avere dei problemi sull’accordo per affidamento del piccolo. Si parlerà anche del bacio che ha coinvolto Sarah Altobello e Paolo Brosio: ci saranno sviluppi? In diretta da Barbarella, gli ultimi risvolti della particolare faccenda. Se non volete perdervi nemmeno un attimo del vostro programma TV preferito, vi consigliamo di sintonizzarvi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dalle 17.10 in poi per la nuova puntata di Domenica Live.

