Eva Henger e Massimiliano Caroletti/ Secondo matrimonio alle Maldive (Domenica Live)

Nella nuova puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso parlerà anche di amore. In particolare si dedicherà ad una storia longeva e molto bella, che di recente è stata nuovamente coronata dalle nozze. I protagonisti sono Eva Henger e Massimiliano Caroletti, una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Il loro primo incontro risale a quasi 15 anni fa quando Eva Henger, dopo un periodo sentimentalmente complicato e due figli, ha deciso di intraprendere una relazione con Caroletti. Alcuni anni dopo, precisamente nel 2013, dopo ben 8 anni di amore, hanno deciso di sposarsi. Da questo matrimonio è poi nata Jennifer, una bellissima bambina che ha ulteriormente coronato la loro felicità. Un rapporto, quello tra Eva e Massimiliano, davvero ricco d’amore che ha portato i due di recente a decidere di rinnovare i voti matrimoniali. E quale miglior occasione di un viaggi alle Maldive per farlo?

EVA HENGER: “ECCO PERCHÈ HO SPOSATO DI NUOVO MASSIMILIANO”

Così, solo pochi giorni fa, su una bellissima spiaggia delle Maldive, Eva Henger e Massimiliano Caroletti si sono sposati per una seconda volta. Alle pagine del settimanale Oggi, la showgirl spiega il perché di questa scelta: “Avevo voglia di sposare Massimiliano un’altra volta. E dopo 15 anni che stiamo insieme, una figlia di nove anni, una vita di coppia ormai rodata, ho deciso di farlo su una spiaggia, in uno di quei posti magici che si vedono solo nei film.” Così continua: “È la complicità ciò che rende speciale il mio rapporto con Massi. Nel tempo e col tempo il sentimento ha permesso di trovare l’equilibrio perfetto. Il rispetto delimita ogni gesto, ogni scelta e io so che lui c’è sempre per me. Per noi. È un padre attentissimo, pieno di premure per la nostra Cicci, lei è la nostra priorità”.

EVA HENGER E L’AMORE PRIMA DI CAROLETTI

Ricordiamo che, prima dell’inizio della storia d’amore con Massimiliano Caroletti, Eva Henger è stata legata ad uno dei più grandi produttori cinematografici del porno, Riccardo Schicchi. I due si sono sposati nel 1994 e da questa relazione sono nati due figli: Riccardo e la nota Mercedesz. I due non hanno mai divorziato ma si sono lasciati. Dopo alcuni problemi col marito, la Henger ha iniziato la sua relazione con Massimiliano, col quale si è sposata solo nel 2013, pochi mesi dopo la morte di Schicchi.





