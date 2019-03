Fabrizio Frizzi/ Un anno dalla morte: tutti i programmi TV Rai che lo ricordano

È passato quasi un anno dalla tragica e dolorosa scomparsa di Fabrizio Frizzi. Era il 26 marzo 2018 e la tristissima notizia raggiungeva tutti con estremo stupore. Sofferenza e tristezza, hanno accomunato la famiglia, gli amici più cari e moltissimi colleghi. I telespettatori poi, ne avevano apprezzato da sempre, il garbo, la gentilezza e l’estrema disponibilità. La sua assenza quindi, si è fatta sentire come un macigno, per tutti questi (quasi) 365 giorni e si farà sentire per moltissimo tempo. Frizzi era considerato il gentiluomo indiscusso della televisione italiana. Passato un anno dalla sua scomparsa, la Rai vuole omaggiarlo in modo particolare, rammentandolo in varie occasioni, in svariati programmi televisivi nel corso di queste giornate. Si è iniziato oggi, domenica 24 marzo con Uno mattina in Famiglia, che ha dedicato uno spazio intero alla memoria del presentatore. Alle 14 poi, in diretta con Domenica In, Mara Venier ricorderà il conduttore durante l’intervista con Milly Carlucci, amico carissimo di entrambe.

Fabrizio Frizzi, tutti gli appuntamenti TV che lo ricordano

Fabrizio Frizzi sempre oggi, domenica 24 marzo, verrà ricordato con lo Speciale Tg1 (in onda a partire dalle 24,05) interamente dedicato alla sua memoria. Domani, lunedì 25 marzo, il conduttore verrà ricordato anche da Amadeus, nel corso del programma “I soliti ignoti” che in precedenza era stato proprio condotto da lui. Successivamente, martedì 26, giorno dell’anniversario della sua tragica scomparsa, a ricordare Frizzi ci penserà Uno Mattina con filmati e ospiti in studio ma anche Caterina Balivo a Vieni da me, con uno speciale interamente dedicato a lui. Anche La Vita in Diretta e L’Eredità ricorderanno il presentatore, celebrando il suo ricordo ad inizio puntata. Gli omaggi proseguiranno anche sulle altre reti di casa Rai, con momenti ricordo anche durante I Fatti Vostri, Detto Fatto, Agorà e Mi Manda Rai3. Ci sarà uno spazio per Fabrizio Frizzi anche su RaiNews24 e nei vari Tg. Ad un anno dalla sua scomparsa, anche il mondo delle radio gli sarà vicino: da Radio1, Radio2, Radio Techetè, Radiolive e Isoradio. In ultimo, martedì 26 marzo, a partire dalle ore 12, ci sarà una messa celebrata nella chiesa del Cristo Re dal cappellano della Rai don Walter Insero, che ha celebrato anche i funerali di Fabrizio Frizzi.

