FABRIZIO LUCCI, COMPAGNO VITTORIA PUCCINI/ “Con lui ho scoperto l’amore vero”

Fabrizio Lucci è il compagno di Vittoria Puccini, l’attrice ospite durante la puntata di domenica 24 marzo di “Domenica In“, il programma televisivo condotto da Mara Venier su Rai1. Da circa cinque anni l’attrice italiana e il direttore della fotografia vivono una bellissima storia d’amore nata sul set cinematografico di “Anna Anna Karenina”. “Io sono felice della mia vita con Fabrizio, senza riserva” con queste parole la Puccini raccontava della sua ritrovata felicità tra le braccia del direttore della fotografia dalla pagine del settimanale F. L’attrice, infatti, in passato ha avuto una lunghissima storia d’amore durata 8 anni con Alessandro Preziosi con cui ha avuto la piccola Elena e poi due anni con Claudio Santamaria. Da cinque anni a questa parte la Puccini è legata sentimentale a Fabrizio Lucci.

Fabrizio Lucci e Vittoria Puccini: “Con lui ho scoperto l’amore vero”

Vittoria Puccini è un fiume in piena quando parla del suo amore per Fabrizio Lucci. “Non mi limita la mia libertà né il mio desiderio di indipendenza. La coppia per me non è un corpo a corpo, è un sostegno reciproco, è essere contenti l’uno dell’altro. Siamo simili io e Fabrizio: lavoriamo con grande passione, ci piace cucinare, pensiamo allo stesso modo, ci muoviamo senza bisogno di parole” ha raccontato l’attrice dalla pagine del settimanale F. Un amore vero quello che lega la coppia come dimostrano le interviste e le dichiarazioni della bravissima attrice che tutti ricordano per il ruolo di Elisa della fiction cult “Elisa di Rivombrosa”. “Con lui ho scoperto l’amore vero, quello che non fa soffrire. Ha presente quella parola che tanto spaventa, felicità? Beh, io adesso sono proprio felice” ha detto la Puccini durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“L’amore deve farti stare bene”

Cinque anni d’amore tra Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci. Un amore che l’attrice ha voluto raccontare dalle pagine del settimanale Oggi a cui ha confidato la sua idea di amore: “l’amore deve farti star bene. Se fa soffrire, vuol dire che è un amore insano, che la persona non è adatta”. Vittoria Puccini non ha paura di sottolineare quanto Fabrizio Lucci la faccia stare bene: “Ho una storia che aumenta le mie sicurezze e non alimenta le mie insicurezze ma non sono una che pianifica. La passione è fondamentale, non può esistere amore che non la preveda e non la contenga. In una storia dev’esserci passione e dev’esserci pace”. Un amore che prosegue a gonfie vele nonostante la differenza di età: Vittoria ha 32 anni, mentre Fabrizio ne ha 52!



