IL SILENZIO DELL’ACQUA, FICTION/ Anticipazioni 24 marzo 2019: il colpevole è Giovanni?

IL SILENZIO DELL’ACQUA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, domenica 24 marzo 2019, l’ultimo episodio con Il silenzio dell’acqua, in prima tv assoluta. Sarà la quarta puntata, ma prima di scoprire le anticipazioni rivediamo dove siamo arrivati lo scorso venerdì: messo al corrente dei sospetti di Andrea, Franco propone ad Anna di andare via da Castel Marciano in gran segreto. Nel frattempo, Nico ultima i preparativi per andare via con la figlia e mente al Capo Ispettore quando scopre che Eva non è a casa della madre. Più tardi, Anna insiste perché Grazia prenda tutti i vestiti di Laura e la ragazza scoppia a piangere una volta a casa. Giovanni decide quindi di andare a parlare con la Mancini, ma la figlia li osserva da lontano ed intuisce che fra loro c’è qualcosa di più. Andrea e Luisa decidono invece di interrogare Franco, ma sono costretti ad andarsene a causa dell’assenza di un mandato. La Ranieri decide quindi di sfruttare la sua relazione con Anna per informare la donna degli sms inviati da Laura al suo compagno. Nel frattempo, Matteo cerca di fare pace con Grazia, ma la ragazza non vuole nemmeno stargli affianco. Una decisione simile a quella di Roberta, che preferisce non incrociare la sua strada con quella di Baldini. Il Vice Questore però si presenta ubriaco a casa sua diverse ore dopo e le ricorda di non essere disposto ad arrendersi.

Nei giorni seguenti, Matteo sorveglia Grazia da lontano e scopre che la ragazza ha frequenti incontri con don Carlo, che non ha ancora il coraggio di guardare il video di Laura. Luisa invece ritorna sulla barca di Franco e durante la perquisizione viene trovata una pistola, ma ancora una volta è costretta a lasciarlo andare. Punta però di nuovo su Anna, rivelandole i suoi sospetti: così la donna si avventa contro il compagno e lo accusa di aver ucciso la figlia. Un aiuto inaspettato proviene poi da Nico, che ha deciso di diventare informatore della Polizia per non finire in carcere con l’accusa di rapimento. A quanto pare Laura aveva scoperto dei traffici di Franco e lo aveva minacciato di denunciarlo. La Ranieri ha quindi tutte le prove per arrestare Franco, ma quest’ultimo le toglie la pistola e la punta contro la sua tempia. Obbliga poi Andrea a chiudersi nella cabina e durante la fuga successiva, colpisce la Ranieri al volto e la fa finire in acqua. Baldini però si libera e lo raggiunge a casa di Anna, dove Franco lo spinge a sparargli dopo aver affermato di essere innocente. Mentre la Ranieri viene ricoverata, Baldini si dispera per aver ucciso un innocente. Al suo arrivo, il PM conclude invece che il caso di Laura possa essere chiuso, visto che ci sono fin troppi indizi su Matteo. A casa del ragazzo vengono trovate inoltre delle tracce di sangue sulle sue scarpe. Matteo però nega tutto ed anzi riferisce delle sue scoperte riguardo a don Carlo. Paolo impone poi alla Ranieri di seguire quella pista, ma il Vice Questore agisce di testa sua. Informato di quanto sta accadendo, Giovanni rintraccia la figlia e la trova nell’auto del prete. Grazie alle informazioni ottenute da Luisa, Andrea decide di introdursi di nascosto in canonica e ruba il pc dopo aver trovato il video di Laura.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA, FINALE DI STAGIONE

EPISODIO 4 – Quanto accaduto la scorsa settimana getterà diversi personaggi principali nel totale sconforto. Al centro di tutto ci sarà Giovanni, su cui grava un terribile sospetto. E’ stato lui ad uccidere Laura? Oppure il padre di Grazia è l’amante segreto della figlia della Mancini? La verità non tarderà ad emergere, così la decisione di Giovanni di porre fine alla sua vita. Il caso sembra quindi concluso, anche se Anna farà ricadere una parte della colpa anche sulla moglie dell’uomo, che ai suoi occhi avrebbe dovuto capire e scoprire tutto prima che Laura venisse uccisa. Ancora una volta però ogni tassello sembra non quadrare senza che prima venga svelato cosa abbia fatto la vittima nella sua ultima giornata in vita.



