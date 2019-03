Isola dei Famosi 2019/ Riccardo Fogli falso? Marina e Luca “convincono” il pubblico

All’Isola dei Famosi la fame e il tempo trascorso in Honduras aumenta le tensioni e le liti. Questo porta ad una frattura anche tra coloro che sembravano invece avessero creato un’amicizia. Come è accaduto per Soleil e Sarah Altobello, che in settimana hanno avuto una forte lite. Ma come è accaduto anche nelle ultime ore tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Ma c’è una persona sulla quale più di un naufrago (e non solo loro) ha cambiato idea negli ultimi giorni: stiamo parlando di Riccardo Fogli. In molti hanno dato il cantante come favorito alla vittoria, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime settimane in merito al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Eppure c’è chi si è ricreduto, soprattutto dopo le liti con Marina La Rosa e Luca Vismara.

RICCARDO FOGLI FALSO? IL WEB SOSPETTA…

I due infatti ritengono che Riccardo Fogli non sia proprio ciò che appare al pubblico che da casa guarda l’Isola dei Famosi e che nasconda la sua parte più dura per apparire invece sempre “buono”. E se Marina e Luca lo riscontrano chiaramente in alcuni gesti e parole forti che il cantante ha nei loro riguardi, anche il pubblico a casa sembra iniziare a credere a questa visione. E sul web non mancano forti critiche per Riccardo Fogli. Eccone alcune: “Nonno e nipote (Riccardo e Soleil) a casa!!!! Basta giochetti…”; “Preferisco Marina e Luca che non hanno paura dei chiarimenti,rispetto a chi fa finta di non ricordare e non regge i confronti. Fogli è fuori controllo perché non ricorda più quello che dice”; e ancora “Fogli sei una persona viscida e cattiva, spero molto che non sarai tu a vincere l’isola….”

