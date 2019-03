Jennifer Lopez “Uomini sotto 33 anni sono inutili”/ E festeggia i 50 anni con un tour

La scelta del partner perfetto è anche una questione di età. E se lo dice Jennifer Lopez, che di uomini se ne intende, forse c’è da fidarsi. Nelle ultime ore è tornato in auge un video caricato sul portale YouTube con l’attrice e cantante che dispensa consigli per le donne in merito appunto alla scelta del partner ideale. La Lope, che ha tre matrimoni alle spalle e sta per sposarsi per la quarta volta con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, ha prestato il volto e soprattutto la sua esperienza per il video “Tinder’s Swipe Session” realizzato dalla famosa app di incontri romantici. E quindi Jennifer Lopez aiuta una giovane donna, tale Brooke, per scegliere un uomo per un appuntamento. Senza indugiare la star latinoamericana scarta molti uomini iscritti, applicando una selezione implacabile. Ma Brooke poi le descrive il tipo che sta cercando, qualificandolo come un uomo “vero”, indicando chi è in grado di riparare l’auto e tagliare la legna.

JENNIFER LOPEZ “UOMINI SOTTO 33 ANNI SONO INUTILI”

Dopo questa tesi arriva la sentenza di Jennifer Lopez, che non ha dubbi: «Fino a quando non hanno 33 anni, gli uomini sono davvero inutili». In molti hanno visto un riferimento sarcastico all’ex ventenne Caspar Smart. Ma nel caso di Brooke a farne le spese è Maurice, scartato senza remore perché ritenuto troppo acerbo a causa dei suoi 29 anni. E Brooke non se l’è sentita di ignorare il consiglio di J.Lo, quindi ha scartato il giovane non ancora trentenne. Chi del resto non vorrebbe farsi consigliare da Jennifer Lopez in fatto di uomini? Jennifer Lopez, prossima ai 50 anni (il compleanno è il 24 luglio) sposerà Alex Rodriguez dopo due anni di fidanzamento. Il futuro sposo rientra nella sua teoria, visto che compirà 44 anni appena tre giorni dopo di lei, il 27 dello stesso mese. In queste ore tra l’altro è stato annunciato anche il nuovo tour della star: comincerà il 7 giugno con un concerto al Forum di Los Angeles, in California.

