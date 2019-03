Karolayne Da Rosa, figlia di Emerson/ Novità choc sul gelo col padre? (Domenica Live)

Solo due settimane fa, Barbara d’Urso nella sua Domenica Live rivelava una clamorosa verità relativa ad uno dei campioni del calcio, “il Puma” Emerson e la giovane figlia Karolayne Alexandre Da Rosa. La ragazza aveva raccontato di non avere più alcun contatto con il genitore da ormai tre anni, senza tuttavia conoscere le reali motivazioni dietro quel doloroso allontanamento. A partire dal compimento del suo 18esimo anno, aveva raccontato la ragazza, il padre non si era presentato alla sua festa, come invece era accaduto fino a quel momento. Karolayne, fino ad oggi si era definita del tutto ignara rispetto ai motivi che avevano spinto il suo celebre papà a trincerarsi dietro al silenzio. Dopo la separazione dei suoi genitori, qualcosa forse si era incrinato anche se la giovane non ne riusciva a comprendere i reali motivi, al punto da dichiarare: “Noi ci scrivevamo. L’ultima volta che lo vidi ero in Brasile, ho passato il Natale con lui e Capodanno con mia madre Sonia. Siamo stati benissimo, anche con la sua nuova compagna”. Cosa lo aveva portato, dunque, ad allontanarsi dalla figlia al punto da far cadere il gelo nel loro rapporto?

KAROLAYNE DA ROSA, FIGLIA DI EMERSON: NOVITÀ DOPO IL SUO APPELLO?

Dopo l’ospitata con le rivelazioni choc da parte di Karolayne Da Rosa, figlia di Emerson, è possibile che oggi Barbara d’Urso possa fornirci alcuni retroscena. La ragazza aveva lanciato un appello al padre proprio nel corso di Domenica Live, asserendo: “Mi manchi veramente tanto, il denaro non può comprare l’affetto delle persone”. Il Puma potrebbe avere in qualche modo replicato alle parole della figlia? Dalle anticipazioni sulla nuova puntata della trasmissione di casa Mediaset sappiamo che c’è anche questa settimana una nuova “busta choc” contenente dei risvolti incredibili. Non sappiamo chi saranno i protagonisti della busta ma con ogni probabilità si tratterà proprio di Karolayne e del papà Emerson dal momento che sono state annunciate “novità choc sul gelo tra una figlia e il suo famoso papà”. Che Barbara d’Urso sia riuscita anche questa volta a realizzare un riavvicinamento tra padre e figlia come accadde nel caso di Bobby Solo e di Veronica Satti? Lo scopriremo solo nel corso della nuova puntata di Domenica Live.

