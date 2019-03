Le Iene Show/ Diretta e servizi, video: intervista esclusiva al presidente Guaidò

Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, domenica 24 marzo, in prima serata su Italia 1, conducono un nuovo appuntamento con Le Iene Show. Dopo l’appuntamento settimanale condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la collaborazione della Gialappa’s Band e la puntata speciale dedicata alla morte di David Rossi, la trasmissione ideata da Davide Parenti torna con un’intervista esclusiva al presidente del Venezuela ad interim Guaidò, riconosciuto da 60 Stati del mondo. Contrario a tale riconoscimento è il Movimento 5 Stelle a cui Guaidò risponde dai microfoni de Le Iene Show nel servizio realizzato dall’inviato Gaston Zama che lo ha incontrato in territorio venezuelano.

L’intervista esclusiva al presidente del Venezuela Guaidò

Juan Guaidó, presidente ad interim del Venezuela riconosciuto da 60 Stati, risponde al Movimento 5 Stelle contrario a questo riconoscimento. “Voglio pensare che i Cinque Stelle non sappiano cosa succede qui” – ha dichiarato ai microfoni di Gaston Zama – “Visto che si parla di mancanza di conoscenza, basterebbe alzare il telefono e parlare con noi, cioè la maggioranza che rappresenta il Venezuela e così ad esempio scoprirebbero che il mio partito è iscritto all’Internazionale Socialista”, ha aggiunto. Il Presidente spiega che la sua intenzione è organizzare il prima possibile delle elezioni trasparenti e costituzionali per mettere fine ad “una dittatura che assassina, perseguita e incarcera”. Parole che rispecchiano quanto accaduto al braccio destro di Guaidò, Roberto Marrero, presente al’intervista realizzata dalle Iene e arrestato giovedì scorso. Un’intervista lunga quella realizzata dalla trasmissione di Italia 1 in cui il presidente del Venezuela racconterà tutto ciò che, del suo Paese, gli altri Stati non sanno.

Scherzo a Cristina Buccino?

L’intervista a Guaidò non sarà l’unico servizio della nuova puntata de Le Iene. Nell’appuntamento odierno dovrebbero tornare anche gli scherzi che, nelle precedenti puntate, hanno fatto vittime illustri come Benedetta Parodi e Francesco Facchinetti solo per citare qualche nome. Questa sera, vittima delle Iene potrebbe essere Cristina Buccino che, nelle scorse ore, su Instagram Stories, mostrandosi insieme all’inviato Alessandro Di Sarno, ha scritto: “Sono qui con Le Iene. Questi st**** mi hanno appena fatto uno scherzo. […] Una cattiveria disumana“. La Buccino, però, non ha rivelato i dettagli dello scherzo per non togliere il gusto della sorpresa ai suoi followers. Lo scherzo, dunque, sarà trasmesso proprio oggi? Lo scopriremo nel corso della serata.





