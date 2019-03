MANUELA RAMUNNI, MOGLIE MASSIMO FERRERO/ “La mia passione è stata Roberto Baggio”

Manuela Ramunni è la moglie di Massimo Ferrero, attuale proprietario, presidente e amministratore finanziario e delegato della Sampdoria. L’imprenditore e produttore cinematografico è tra gli ospiti della puntata di domenica 24 marzo 2019 di Domenica In, il salotto televisivo condotto da Mara Venier su Rai1. Sicuramente durante l’intervista, Massimo parlerà della moglie con cui ha avuto il piccolo Rocco. Manuela Ramunni, conosciuta anche come Lady Sampdoria, non è un volto nuovo ai tifosi della Samp visto che la donna oramai è sempre presente durante le partite della squadra accanto al marito nelle tribune del Ferraris. La coppia durante le partite balla, canta ed esultano regalano ai tifosi, ma anche delle pubblico dei siparietti unici e finora mai visti allo stadio.

Chi è Manuela Ramunni moglie di massimo ferrero

Schiva e riservata, Manuela Ramunni concede pochissime interviste anche se ha fatto un’eccezione per il X Secolo IX a cui ha voluto concedere una veloce chiacchierata. A chi le chiede se preferisce Lady Sampdoria o Lady Ferrero, ecco cosa ha risposto: “Mi chiamo Manuela, potete chiamarmi semplicemente Manuela» risponde gentile. E intanto: «Piantala Ugo – urla al cane – tienilo Massimo per favore che sto al telefono!”. Intervista a poche ore dal derby Fiorentina-Sampdoria, la moglie di Massimo Ferrero aveva dichiarato: “tiferò per la Sampdoria! Anzi, per la Samp&Doria come dice Massimo. Sono fiorentina e amo molto la mia città ma da giugno mi è esplosa questa passione per la Sampdoria e non vedo nient’altro”. Prima del matrimonio con Massimo Ferrero, la donna ha sempre avuto una grande simpatia per la Samp: “ho sempre avuto in grande simpatia la squadra della mia città e da ragazza mi piacevano i suoi campioni, ma non sono mai stata un’ultrà se è questo che volete sapere”.

Manuela Ramunni moglie Ferrero: “la mia passione Roberto Baggio”

Lady Ferrero durante l’intervista ha raccontato di essere andata anche allo stadio prima dell’incontro con Massimo Ferrero, anche se ricorda: “sono più le volte che i vari fidanzatini mi lasciavano a casa e andavano solo loro (sorride). Il destino delle ragazze, in fatto di tifo, è restare spesso a casa”. Alla domanda “chi è il campione del suo cuore”, la donna non ha alcun dubbio: Roberto Baggio. Ebbene si, il grandissimo campione è stata la grande passione di Lady Ferrero che non nasconde però di avere apprezzato anche il grande Antognoni e Batistuta, anche se ” le emozioni del Codino erano un’altra cosa” riferendosi a Roberto Baggio. Dalle poche presenze allo stadio, oggi Manuela Ramunni è passata ad essere un’accanita tifosa visto che il marito Massimo Ferrero la porta sempre con sé in tribuna: “forse è per questo che mi è esploso questo tifo così intenso. È più forte di me, non avrei mai immaginato di vivere una passione così travolgente. Certe volte non vengo allo stadio e poi mi pento perché da casa soffro troppo”.



