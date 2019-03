Massimo Ferrero/ Il viperetta a tutto campo: “hobby? Allevo conigli” (24 marzo)

Massimo Ferrero, attuale presidente della Sampdoria, sarà uno degli ospiti della puntata di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 24 marzo 2019. Una presenza molto attesa in questo momento da parte degli sportivi visto che la trattativa che sta portando la Sampdoria in mani americane sarebbe in fase avanzata. Probabilmente a Massimo Ferrero saranno fatte le domande giuste per comprendere se davvero il club blucerchiato passerà di mano. Ferrero, nonostante un modo di fare particolarmente pittoresco negli anni della sua presidenza nella società genovese, si è distinto per una gestione economica virtuosa, con diverse plusvalenze messe a segno, buoni risultati sportivi e soprattutto un bilancio perfettamente in ordine, che può fare infatti gola ad investitori esteri come sta accadendo. La prospettiva si sta facendo suggestiva per i tifosi sampdoriani visto che la presidenza del club verrebbe affidata a Gianluca Vialli, bandiera della società e protagonista dell’unico Scudetto conquistato dalla formazione blucerchiata nella sua storia, nel 1991.

MASSIMO FERRERO, LE SMENTITE SULLA CESSIONE DELLA SAMP

Nelle ultime ore la curiosità relativa al potenziale passaggio di proprietà della Sampdoria è aumentata esponenzialmente, ma Massimo Ferrero si è schermito come fatto sempre negli ultimi giorni. E anche le ultime dichiarazioni rilasciate al quotidiano genovese “Il Secolo XIX” non sono state concilianti in questo senso. “Ancora sta storia?” ha tuonato Ferrero relativamente alle domande poste sull’affare: “Portatemeli, se ci sono, i soldi altrimenti lasciateci quietare che dobbiamo finire la stagione. Stamattina sotto il mio ufficio c’era un giornalista di Roma che mi ha detto che da Genova gli hanno detto che ho comprato la Roma da Pallotta. Insisteva dicendo “Dica la verità, lo sanno a Genova”. Che vi devo dire, smentire è inutile, scrivete un po’ quel che vi pare, di sicuro farò anch’io il giornalista nella prossima vita e ogni giorno la sparo più grossa.” Smentite energiche che si stanno però scontrando con i molti riscontri che vorrebbero il fondo York pronto a sferrare un assalto da 120 milioni per acquisire la proprietà della Sampdoria, con Gianluca Vialli entrato a far parte della società che, controllata dal fondo, sarà la nuova controllante della Samp.

SOGNO GIALLOROSSO, FUTURO A PALERMO?

Il 67enne presidente romano nell’intervista a Domenica In farà probabilmente anche alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sulla sua attività di produttore cinematografico. Spesso Ferrero si è lasciato andare a rivelazioni sorprendenti, come quando ha raccontato di vivere l’allevamento di conigli come uno dei suoi hobby preferiti: “È vero allevo i conigli, ho una casa in campagna a Sabina. Dovete sapere che i conigli arrivarono 2500 anni fa dalla Spagna ed è il terzo animale domestico. Molta gente a discapito dei gatti e dei cani si compra il coniglio. Ai bambini piacciono molto.” Questo il racconto di Ferrero sulla sua singolare passione: il presidente sampdoriano si è sempre detto particolarmente legato al territorio romano e laziale nel quale è cresciuto, non nascondendo mai il suo tifo per la Roma e il sogno e l’ambizione, un giorno, di acquistare il club giallorosso. Chissà se davvero un addio alla Samp non possa essere propedeutico ad un assalto al club giallorosso: di sicuro Ferrero potrebbe restare nel calcio, visto che si parla insistentemente anche di un suo forte interesse per il Palermo, che si concretizzerebe non appena la cessione della Samp fosse formalizzata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA