MILENA VUKOTIC/ Video, “sarò sempre grata a Paolo Villaggio” (Domenica In)

Milena Vukotic è una delle ospiti della puntata di domenica 24 marzo 2019 di “Domenica In“, il salotto televisivo condotto da Mara Venier su Rai1. L’amatissima Pina dei film di Fantozzi è pronta a raccontarsi in una lunga intervista tra vita privata e professionale a pochi giorni dal debutto nella quattordicesima edizione di Ballando con le stelle 2019 dove ha deciso di mettersi in gioco come ballerina! Un ruolo inedito per l’attrice che negli anni ’60 è stata il volto della commedia italiana. La Vukotic ha lavorato con tutti i mostri sacri del cinema italiano: da Federico Fellini e Ettore Scola, da Mario Monicelli al grandissimo Paolo Villaggio. Proprio a quest’ultimo deve la grandissima popolarità complice il ruolo dell’indimenticabile Pina, la moglie del ragioniere Ugo Fantozzi. Successivamente Milena ha un altro ruolo importantissimo in una delle fiction più amate di Rai1. Si tratta di “Un medico in famiglia” dove interpreta nonna Enrica.

Milena Vukotic: il ricordo di Paolo Villaggio

La grande popolarità di Milena Vukotic è sicuramente legata a Paolo Villaggio e al ragionier Fantozzi. “Con Paolo ci conoscevamo già, ma quel giorno del 1980 lui mi telefonò e mi disse di andare da lui. Pensai volesse propormi qualcosa di lavoro, mai la Pina. Così la moglie paziente, brutta e tenace del ragionier Ugo Fantozzi divenni io. E oggi posso dirlo con sicurezza: far parte di quel mondo ‘fantozziano’ è stata una gioia, una gioia avere avuto un lungo sodalizio con Paolo che non oso chiamare anche un amico, ma forse lo era davvero” ha detto l’attrice durante un’intervista che ancora oggi non si capacita di come mai è stata scelta. “Io sarò sempre grata a Paolo per avermi offerto quel personaggio. Non mi spiegò mai perché scelse proprio me. Ricordo che subito mi disse: ‘Milena, non illuderti. Devi dimenticarti ogni velleità femminile, di essere un’attrice carina o seducente’. Ma non mi dispiacque affatto. Ogni volta che si affronta un personaggio lo si crea. E a me è sempre sembrato un cartone animato, come Fantozzi d’altronde. Anche per questo, nonostante abbia fatto tra cinema e teatro tante cose importanti, non mi dispiace essere conosciuta e ricordata soprattutto per la Pina che ha aperto tante emozioni dentro di me”.

“Mi piacerebbe lavorare di più al cinema”

Non solo attrice di cinema e fiction, ma anche di teatro. Milena Vukotic è una delle attrici più richieste del panorama artistico italiano. Oggi l’attrice ha ancora qualche sogno nel cassetto: “Ne ho tanti ancora di sogni. Mi piacerebbe poter continuare felicemente a fare quello che amo, in particolare vorrei riuscire a poter lavorare di più al cinema, che ho fatto in passato, ma per il quale mi piacerebbe ritornare a ricoprire nuovi ruoli, ad esempio con Gianni Amelio o Nanni Moretti. Intanto porto in tournèe in tutta l’Italia “Un autunno di fuoco” e “Sorelle Materassi” per la regia di Geppy Gleijeses che ha riscosso un ottimo successo durante la scorsa stagione”. Parlando della sua Pina nella saga di Fantozzi ricorda una frase più di tutte: “Quella di cui Paolo andava orgoglioso di aver scritto. Quando Fantozzi le chiede quanto lei lo amasse. E Pina risponde ‘Ti stimo tanto’, una frase tragica, la prova della impossibilità fantozziana di poter essere amato da una donna”.





