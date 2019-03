MILLY CARLUCCI/ Video, “Maria De Filippi? Nessuna guerra tra noi” (Domenica In)

Tutto pronto per il debutto di Milly Carlucci alla conduzione della nuovissima edizione di Ballando con le stelle 2019. La tensione è alta e in queste ore la padrona di casa ha voluto tenere una riunione con tutti i concorrenti della quattordicesima edizione informandoli di prestare attenzione a ciò che diranno nella sala prova visto che i microfoni saranno sempre accessi. “I materiali che noi facciamo qua sono tutte cose che guardiamo noi, gestiamo noi, etc etc…! Sappiate che la trasmissione, la sala delle stelle, con il microfono che voi portate, è invece aperto in bassa frequenta nei confronti del mondo intero” ha detto la Carlucci avvisando i concorrenti in modo da evitare fraintendimenti. A poche ore dalla prima puntata Milly è pronta a raccontare l’emozione del debutto nel salotto televisivo di Domenica In di Mara Venier dove sarà ospite durante la puntata di domenica 24 marzo. Clicca qui per vedere il video di Milly Carlucci

Milly Carlucci su Maria De Filippi: “non ho ricevuto risposta”

Milly Carlucci è tornata a parlare anche della presunta rivalità con Maria De Filippi. “La guerra non è tra noi ma semplicemente tra due reti che si contendono il pubblico” ha precisato la Carlucci che quest’anno aveva contattato la De Filippi proponendole di partecipare a Ballando come ballerina per una notte. Queen Maria non ha proferito alcuna risposta come ha raccontato la Carlucci dalle pagine del settimanale “Chi”: “Purtroppo non ho ricevuto risposta. Poteva essere una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato”. La Carlucci ci ha provato in tutti i modi: “si possono fare registrazioni, si possono fare collegamenti live” aveva precisato Milly diverso tempo, ma sembrerebbe che la regina di Mediaset non avrebbe gradito la proposta visto che non ha replicato. Una cosa è certa: Milly Carlucci non detesta assolutamente Maria De Filippi; anzi la Carlucci ha dichiarato che sarebbe pronta a trasmettere il programma anche il venerdì sera, ma le decisioni sono aziendali e lei non può fare altro che eseguire.

Elisa Isoardi a Ballando con le stelle

Se l’invito di Maria De Filippi come ballerina per una notte non ha ricevuto alcuna risposta, sembrerebbe essere andato meglio quello fatto ad Elisa Isoardi de La Prova del Cuoco. Ospite del cooking show di Raiuno, Milly Carlucci senza esitare ha detto: “Elisa, devo proporti una cosa, anzi ti faccio una proposta. Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini, qui in studio, e uno dei giudici”. La Isoardi è rimasta stupita dalle parole della Carlucci non aspettandosi minimamente una proposta di questo tipo. La Carlucci allora ha incalzato dicendo: “Il ballerino ti fa ballare, ti insegna, il giudice ti giudica. E piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte”. A quel punto la Isordi non ha potuto fare altro che accettare la sfida: “E’ normale che se me lo chiede lei… Certo mi tremano le gambe, però se me lo chiedi…”. Stando alla reazioni dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi sarebbe pronta a lasciare i fornelli de La Prova del Cuoco per indossare le scarpe da ballo!

