Nadia Toffa/ Prima de Le Iene il disperato appello: “Non so quanto resisterà…”

Nadia Toffa torna in televisione questa sera con la nuova puntata a de Le Iene, in onda a partire dalle 21.25 come sempre su Italia 1. Nel frattempo, la giornalista è molto attiva anche tramite social, dove posta aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute ed anche appelli. Proprio nelle ultime ore infatti, la iena più amata della TV, ha lanciato un disperato richiamo, parlando con i follower. “Fate girare il più possibile. Spero che qualcuno prenda provvedimenti. Questo prete è abbandonato a sé stesso con la sua gente – ha scritto Nadia condividendo una clip attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. – È l’unico rimasto a lottare. Non so per quanto resisterà ancora” ha aggiunto la conduttrice. La difficile lotta è quella che sta affrontando Don Maurizio Patriciello, che ancora una volta mostra nel video una vera rimessa di rifiuti abbandonata per strada. “E’ questo il problema. Eccolo qua ancora una volta” denuncia il prete. Una situazione difficile che proprio Nadia ha preso a cuore.

Nadia Toffa torna stasera con Le Iene

Nadia Toffa, in attesa di tornare in televisione con Le Iene, utilizza spessissimo i social network per dire il suo punto di vista. Di recente infatti, proprio la giornalista ha detto la sua anche sulla piccola attivista Greta Thunberg. “Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna”. Con queste parole, la Toffa ha scatenato il nuovo putiferio in rete. L’opinione della Toffa infatti, ha scatenato un’onda particolare di opinioni contrastanti in cui, a fare più rumore, sono stati i commenti di chi non la pensa come lei. Dopo il nuovo giorno di chemio sempre con il sorriso, Nadia ha pubblicato anche una fotografia molto positiva, cercando di “catturare” il sole tra le mani: “Non sempre il fuoco nelle mani brucia. Non abbiate paura della forza della natura. Lasciatevi trasportare dall’energia; ovunque vi conduca”, ha aggiunto. Spazio poi, per un primo piano degli occhi, specchio dell’anima: “Buongiorno amici carissimi; si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Allora fidiamoci solo di chi ci parla guardandoci dritto negli occhi; non ha nulla da nascondere. Vi abbraccio fortissimo, NON fate i bravi oggi!”.

