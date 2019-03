Nina Moric è stata protagonista a “Le Iene” della nuova puntata di “Tinder e sorpresa” di Mary Sarnataro. Quest’ultima è tornata alla carica con la modella croata dopo il successo della prima puntata con Taylor Mega. Come nel caso della giovane influencer, anche Nina Moric è stata messa sull’app per incontri Tinder con un falso nome: Luna. Subito è partita una pioggia di richieste per l’ex moglie di Fabrizio Corona. Ed è stata proprio lei a scegliere tre uomini da portare a casa sua. Uno è un aspirante porno attore, il secondo è un patito di taekwondo e il terzo all’apparenza è un timido commercialista ma poi si rivela il più voglioso dei tre. Tutti e tre si sono presentati con le migliori intenzioni e pronti a regalare a Nina una focosa notte di sesso, ma non è andata esattamente come speravano con la modella croata che è stata davvero bravissima a interpretare il suo ruolo.

Nina Moric, Tinder e sorpresa. Video: tre uomini cadono nella rete e…

Nina Moric è stata straordinaria nell’appuntamento “Tinder e sorpresa” durante la trasmissione di stasera, 24 marzo 2019, de Le Iene Show. Mary Sarnataro non ci è andata leggera con lei e dalla stanza a fianco a quella in cui la modella croata ospitava fatiscenti latin lover le suggeriva delle cose veramente assurde. Addirittura con uno dei tre corteggiatori Nina ha dovuto fingersi stitica, chiedendo al corteggiatore di premerle la pancia per farle uscire dell’aria. Allo stesso ha poi dovuto rivelare di soffrire di emorroidi. Incredibilmente Nina Moric si è prestata, risultando molto ironica e simpatica. L’esperimento, dopo quello visto con Taylor Mega la scorsa settimana, ci ha mostrato uno spaccato dell’amore ai tempi dei social network e sicuramente almeno ai tre protagonisti ha indicato come la strada per trovare l’amore della vita fosse completamente sbagliata.



