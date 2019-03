PAOLO BROSIO/ Video, il bacio con Sarah e le accuse di Jeremias (Domenica live)

Paolo Brosio è stato eliminato dall’Isola dei famosi 2019, ma a quanto pare sarà tra i protagonisti indiretti della puntata di Domenica live. Barbara d’Urso ha fatto capire, dalle anticipazioni sulla trasmissione, che ci sarà ampio spazio per parlare del reality di Canale 5 e che ovviamente sarà dato spazio a quello che era considerato uno dei papabili vincitori. Non crediamo che Brosio sarà presente in studio, considerato che domani ci sarà una nuova diretta dell’Isola cui solamente i concorrenti appena eliminati partecipano prima di andare ospiti nelle altre trasmissioni di Mediaset. Tuttavia, ciò non toglie che si possa parlare di alcuni fatti avvenuti nella trasmissione che riguardano appunto Brosio. A partire dal suo rapporto con Sarah Altobello.

PAOLO BROSIO, IL BACIO CON SARAH

Si è molto parlato infatti di un bacio che c’è stato tra i due. A dire la verità un bacio “a stampo”, non di quelli appassionati. Ma al pubblico non è sfuggita una certa vicinanza tra i due. Anche se non sono mancati anche dei diverbi. In ogni caso, durante una puntata di Pomeriggio 5, erano emerse rivelazioni secondo cui la sosia di Melania Trump avrebbe comunque un fidanzato segreto e quindi un legame sentimentale che difficilmente le avrebbe consentito di avere qualcosa di serio con qualche concorrente dell’Isola. Sembra in ogni caso che a Domenica live si voglia parlare di questo bacio e del rapporto tra Paolo e Sarah. Non è da escludere che la redazione abbia qualche video o documento interessante a questo proposito.

L’ACCUSA E LE SCUSE DI JEREMIAS

Paolo Brosio non sarà comunque sotto i riflettori solo per il bacio con Sarah Altobello. Dalle anticipazioni è infatti emerso che un altro tema di dibattito saranno le accuse che gli erano state mosse da Jeremias Rodriguez, che gli aveva detto di ritenerlo un falso uomo di fede (clicca qui per il video), dato che sull’Isola si comportava in modo gentile e disponibile solo quando sapeva di essere inquadrato dalle telecamere. Un’accusa pesante, di cui però lo stesso Jeremias aveva chiesto scusa a Brosio, quando ancora entrambi erano sull’isola. Paolo aveva detto di aver accettato le scuse del fratello di Belen, ma non è da escludere che ora Jeremias sia tornato sulle sue posizioni originarie, considerando anche che ha avuto modo di osservare quello che avveniva sull’Isola dopo la sua eliminazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA