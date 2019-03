Patrizia Rossetti scherzo Iene/ Video, furiosa col nipote di D’Alema:”Uomo di mer*a”

Non c’è domenica sera che si rispetti senza lo scherzo de Le Iene Show. Cambia solamente la vittima, che questa sera sarà la malcapitata Patrizia Rossetti. La conduttrice, che di recente è tornata alla ribalta insieme a Maria Teresa Ruta per la sua partecipazione con tanto di vittoria a Pechino Express, è abituata a mostrare il suo lato più pacato al pubblico televisivo. Con garbo ed eleganza, infatti, la Rossetti presenta da anni le televendite di una nota di marca di materassi ma guai a farla arrabbiare: Patrizia all’occasione è capace di tirare fuori gli artigli. Ne sa qualcosa l’attore che per la trasmissione Mediaset ha vestito i panni del nipote di Massimo D’Alema. Patrizia Rossetti si è infatti scagliata contro di lui con violenza inaudita: il motivo? Bisognerà aspettare questa sera per saperlo, ma qualcosa sappiamo già…

PATRIZIA ROSSETTI VITTIMA DELLE IENE

Patrizia Rossetti vittima dello scherzo delle Iene? Più di lei l’attore che ha finto di essere il nipote di “baffino” D’Alema, che si è visto prendere a schiaffi dalla conduttrice letteralmente imbufalita. Dalle anticipazioni de Le Iene Show si vede la Rossetti entrare nello studio del finto D’Alema jr e dire:”Hai anche quella faccia di mer*a di venire da me a chiedermi se voglio lo zucchero, se voglio il latte quando ti permetti caz*o di fare una roba immonda. Porca tro*a, tu sei una mer*a di uomo e tu meriti un calcio nei coglio*i e te li faccio arrivare in gola”. Cos’ha scatenato questa reazione? Da quanto suggeriscono Le Iene, alla Rossetti sarebbero state mostrate delle immagini di Perla, la sua amata cagnetta, che a quanto pare non le sono affatto piaciute. La verità, però, non è quella che la conduttrice crede. Di più: Patrizia Rossetti apprenderà soltanto in un secondo momento che quello che sta picchiando è il nipote (finto) di D’Alema. Il suo modo di fare cambierà dopo questa scoperta? E soprattutto: cosa crede sia stato fatto alla sua Perla da suscitarle una reazione così scomposta?





© RIPRODUZIONE RISERVATA