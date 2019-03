PIERPAOLO PRETELLI E ARIADNA ROMERO/ Video, il giallo figlio Leonardo (Domenica live)

Uno dei temi di cui si parlerà nella puntata odierna di Domenica live riguarda Ariadna Romero e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Dalle anticipazioni fornite direttamente da Barbara d’Urso, infatti, si è capito che con tutta probabilità si tornerà ad affrontare un tema che già era stato al centro delle sue trasmissioni: il rapporto non solo di Ariadna con il suo ex Pierpaolo Petrelli, ma tra quest’ultimo e il loro figlio, che a quanto pare lui non riesce a vedere – anche se Ariadna ha più volte smentito sui social. La modella cubana, dopo essere stata eliminata dall’Isola dei famosi 2019, è riuscita a riabbracciare Leonardo, per il quale aveva anche rinunciato alla possibilità di rimanere in gara tramite l’Isola che non c’è. Troppa la mancanza della sua famiglia e di suo figlio per rimanere ancora in Honduras anziché tornare a casa a e riabbracciare i suoi cari.

ARIADNA ROMERO, IL VIDEOMESSAGGIO DELLA MADRE

Ospite lunedì scorso della diretta del reality di Canale 5, Ariadna Romero non aveva ancora probabilmente riabbracciato Leonardo. In studio le era stato infatti mostrato un videomessaggio inviatole dalla madre (clicca qui per guardarlo) che si è occupata di lui a Cuba mentre lei era in gara all’Isola. Nonostante la vicinanza all’Honduras, quindi, non sembra che madre e figlio si siano ancora rivisti. Probabile che sua madre e suo figlio abbiano preso il volo per l’Italia dopo che Ariadna è stata eliminata dall’Isola, a meno di non pensare che la modella, rientrata a Milano per partecipare alla diretta televisiva, sia già ripartita, stavolta alla volta di Cuba. Magari lo scopriremo proprio grazie a Domenica live, visto che, come detto, pare si parlerà proprio di Ariadna, di suo figlio e del suo ex Pierpaolo Petrelli.

CHI CI SARÀ IN STUDIO?

Non è chiaro in che modo se ne parlerà. Potrebbe essere che Ariadna Romero partecipi alla trasmissione di Barbara d’Urso per fornire la sua versione dei fatti e replicare alle accuse di Petrelli. Oppure potrebbe essere quest’ultimo a tornare ancora una volta a fornire la sua versione dei fatti, proprio ora che Ariadna è uscita dal reality proprio per abbracciare il figlio. Potrebbe infatti ribadire che anche lui vorrebbe farlo, ma non gli è possibile. Non è da escludere, infine, che Barbara d’Urso voglia affrontare il tema senza avere nessuno dei protagonisti diretti in studio. Anche se, vista la delicatezza, essendoci di mezzo un minore, parrebbe un po’ strano affrontare il tema come se si fosse di fronte a un normale gossip.



