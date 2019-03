Toto Cutugno/ Dopo la blacklist dell’Ucraina: ultime news da Fazio (Che tempo che fa)

Toto Cutugno sarà tra gli ospiti speciali di Fabio Fazio, nel corso del nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in diretta nel prime time di oggi, domenica 24 marzo 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il cantante, parlerà sicuramente delle ultime vicende con la musica, che lo hanno visto protagonista anche con Al Bano Carrisi, suo grandissimo amico e collega. ​“Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho invitato il deputato che ha scritto la lettera a venire al concerto perché voglio conoscerlo e stringergli la mano e magari dopo aver ascoltato le mie canzoni cambia opinione su di me e capisce che io sono uno vero e faccio questo mestiere con amore e giro il mondo per far ascoltare le mie canzoni”, queste sono state le ultime parole del cantante raggiunto dalle telecamere de La Vita in Diretta dello scorso venerdì pomeriggio, poco prima di esibirsi con il suo nuovo concerto.

Toto Cutugno ospite di Che tempo che fa

Toto Cutugno nonostante la richiesta d’inserimento nella blacklist, non chiederà il risarcimento danni all’Ucraina. Cosa che invece, ha fatto il suo collega Al Bano: “Al Bano è mio fratello, ci siamo sentiti mi ha fatto parlare col suo avvocato per quella cosa che vuol fare ma noi rinunciamo perché vogliamo stare tranquilli e fare la nostra musica”, ha spiegato precisando, però che il deputato “non può dire che io sono una spia filocomunista: è un’offesa alla mia dignità di uomo, non può dirlo se non ha le prove. Tiri fuori le prove e io pago quello che devo pagare”. Vedremo come finirà questa particolare situazione e cosa affermerà il cantante ospite di Che tempo che fa, in diretta su Rai1 con Fabio Fazio. Proprio in questa stessa rete, è finita da poco la sua nuova esperienza televisiva in qualità di giurato della seconda edizione di “Ora o mai più”. Intervistato da Sorrisi.com, ha confidato di essersi divertito molto.

Toto Cutugno dopo l’esperienza da coach

Ci sarà la possibilità di rivedere Toto Cutugno giudice della prossima edizione di “Ora o mai più”? “Penso di sì. Perché questi ragazzi, i concorrenti, mi fanno molta tenerezza. E hanno bisogno di essere incoraggiati con dolcezza”, ha spiegato. Poi ha parlato molto bene di Annalisa Minetti, la concorrente che ha seguito nel corso dello show del sabato sera. “Credo però che non abbia avuto quel che meritava davvero. Soprattutto il televoto si è rivelato una delusione. Forse è stata penalizzata dal pubblico a casa perché c’ero io? E chi lo sa. Ma io sto al gioco”, ha affermato. Poi ha parlato molto bene anche dei suoi colleghi di giuria, confidando di essersi trovato bene con tutti, persino con Rettore: “che mi fa morir dal ridere anche se ci litigo. Ma sempre bonariamente, sia chiaro”. In chiusura della sua intervista, la proposta sul Festival, dopo l’edizione Young, anche una Over. “Over 65, però, così potrei partecipare anch’io. Sarebbe stupendo”, ha concluso.



