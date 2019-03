Uomini e Donne/ Muriel e Klaudia contro Natalia: “Si crede tronista” (Trono Classico)

Il comportamento di Natalia Paragoni nello studio di Uomini e Donne non va giù a molti, sia in studio che fuori da questo. Lo stesso Andrea Zelletta la trova ormai troppo sicura di sé, convinta forse di essere già la scelta. Anche le corteggiatrici di Andrea, sue rivali, sembrano quasi essersi “alleate” contro di lei. La prima a manifestare i suoi dubbi al magazine di Uomini e Donne, in edicola questa settimana, è Muriel Bassi che si dice più che altro stupita da Andrea. “Non ho ancora capito cosa gli abbia dato Natalia finora. – si chiede – Inizialmente avevo supposto che la loro conoscenza fosse solo un espediente, per entrambi, per catturare l’attenzione, ma mi sono ricreduta perché l’interesse è innegabile.” Poi però conclude “Per il resto non voglio aggiungere niente né sull’una né sull’altra, Voglio pensare a me e al mio percorso”.

KLAUDIA CONTRO NATALIA E ANDREA

Ma ancora più dura è Klaudia. La corteggiatrice ha già manifestato più volte la sua antipatia per Natalia paragoni e la conferma al Magazine. “Natalia non mi va proprio giù. – esordisce – Pretende certezze quando lei è la prima che ha cambiato seduta da un momento all’altro. Delle volte mi sembra lei la tronista e lui il corteggiatore che le corre dietro.” Tuttavia ammette che sperava in un passo indietro da parte del tronista: “Io spero davvero che Andrea lasci un po’ la corda. Personalmente non vedo grandi passi avanti nella loro conoscenza. – e conclude – Sì, è vero, lei si è fatta carico di tante critiche per stare lì, ma le assicuro che ne riceviamo tutti ogni giorno e siamo ugualmente esposti.”

