Uomini e Donne/ Roberto preso di Barbara De Santi: “Per lei provo..” (Trono Over)

Nonostante i vari scontri nello studio di Uomini e Donne, la conoscenza tra Barbara De Santi e Roberto Acurzio va avnti. Sembra infatti sia nata una bella sintonia tra i due nello sttudio del trono Over e ad ammetterlo è anche il cavaliere, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. Molte le qualità di Barbara che lo hanno colpito ma non mancano anche caratteristiche che trova negative o comunque da smussare. Come prima cosa però, Roberto ammette di provare un sentimento che sta facendosi importante: “Per lei provo un affetto diverso da quello che si prova per una semplice conoscenza, – conferma il cavaliere del trono Over, che aggiunge – perché stimola in me sentimenti al di sopra dell’affetto stesso”. E a portare alla nascita di questo sintimento sono proprio alcune qualità della De Santi.

ROBERTO E BARBARA, NUOVO AMORE AL TRONO OVER?

“Di fondo Barbara è una persona molto sincera e come tale dice sempre la verità. – conferma Roberto al Magazine di Uomini e Donne– è anche una persona capace di farsi apprezzare nella sua intelligenza”. Tuttavia ammette che “La sua sincerità la porta a volte a essere impulsiva, senza filtri, proprio perché dice sempre quello che pensa, ma questa impulsività è deleteria quando non si da il giusto peso alle argomentazioni in discussione. Barbara a volte vuole che le cose vadano nella direzione del suo pensiero e non accetta opzioni diverse dalle sue, dunque spesso si rischia di andare in rotta di collisione”. Proprio per questo, secondo Roberto, Barbara De Santi dovrebbe smussare un po’ questo lato del suo forte carattere, cercando di essere più flessibile e meno aggressiva, accettando di più la diversità.

