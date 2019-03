Aaron Nielsen/ Video, un unico obiettivo in Honduras… (Isola dei Famosi 2019)

Aaron Nielsen ha un solo obiettivo sull’Isola dei Famosi 2019: sconfiggere Soleil Sorgé alla prova leader. Nonostante le tante sfide di successo alle spalle, il giovane figlio di Brigitte sembra non avere mai la meglio nella fase decisiva dello scontro. In passato ha perso anche contro Marco Maddaloni e per ben tre volte con Soleil. Pensava che sarebbe riuscito finalmente a superare se stesso questa volta, ma non è andata così. Anzi, durante la puntata ha avuto un piccolo assaggio di come lo vede una parte del pubblico e persino la produzione. Lo staff ha infatti deciso di trasmettere un rvm che lo vede perennemente addormentato, anche se i fan di Aaron sanno che non è così. Purtroppo è fin troppo tranquillo e per questo poco allettante per gli operatori, che preferiscono documentare la vita degli altri Naufraghi. Messo da parte l’orgoglio e qualche fastidio, Aaron sembra essersi ripreso in questa settimana. Lo troviamo infatti stranamente protagonista di una recente clip, un confessionale in cui parla della sconfitta con la Sorgé. Tutto parte da uno scherzo di Marina La Rosa, che ironizza sul fatto che si trovi in nomination per colpa di Aaron. Se avesse battuto la storica leader del reality, forse non si sarebbe trovata al televoto. “Ho mollato apposta”, risponde a tono Aaron, fingendo che dietro la mancata vittoria ci sia in realtà una strategia ben precisa. Clicca qui per guardare il video di Aaron Nielsen.

Aaron Nielsen, Isola dei Famosi 2019: l’amicizia con Maddaloni in bilico

Sembra che l’amicizia fra Aaron Nielsen e Marco Maddaloni sia già in bilico, anche se l’Isola dei Famosi 2019 non ci ha mostrato alcuno scontro fra i due Naufraghi. Il figlio di Brigitte figura infatti ora all’interno del gruppetto di Marina La Rosa e Luca Vismara, ovvero Madreh e Jean-Claude, come si sono simpaticamente ribattezzati. Analizzando i due gruppi esistenti nel reality, Luca non nasconde di considerare Aaron come parte del trio. Marina non ha votato né Aaron né Vismara, così come ha fatto la squadra rivale capitanata ovviamente da Soleil Sorgé. Aaron in tutto questo tace, persino di fronte alla teoria del compagno ed evita di dire la sua in merito alle dinamiche del gioco e dei suoi concorrenti. Negli ultimi giorni però Marco sembra aver stretto un legame più forte con Soleil ed i suoi accoliti: è successo qualcosa fra il judoka e Nielsen?

Un’avventura destinata ad arrivare fino alla finale

L’Isola dei Famosi 2019 durerà forse ancora a lungo per Aaron Nielsen, che zitto zitto si avvicina sempre di più alla finale senza mai essere finito al centro di qualche polemica. Tutto però potrebbe finire da un momento all’altro, visto che Sarah Altobello ha svelato in un confessionale che durante la diretta di stasera dirà una verità importante. Nella lite fra la pugliese e Soleil Sorgé sembra entrarci proprio Aaron, testimone di una pugnalata alle spalle che la biondina avrebbe diretto a Sarah. Durante il confronto, la Naufraga dal linguaggio tutto suo ha deciso di non tirare in ballo anche Nielsen, preferendo attaccare la Sorgé in modo diretto. Aaron confermerà la sua versione dei fatti? In caso positivo, si prevede una vendetta trasversale da parte della biondina.



