Alba Parietti/ Flirt con Ezio Bosso e Andrea Camilleri? Non smentisce ma… (Isola dei Famosi)

Montagna e divertimento per Alba Parietti, in attesa del ritorno nello studio dell‘Isola dei Famosi 2019. Pronta questa sera a dire la sua con gentilezza e ironia come ha fatto sempre in quest’edizione, l’Alba nazionale approfitta dell’assenza di prove e diretta per affrontare una settimana bianca a Courmayeur. La vediamo infatti a sciare sul Monte Bianco in compagnia di un amico del cuore. E parliamo di un cagnolino breton, “un falso invalido”, dice in un lungo post. L’animale a quanto pare avrebbe fatto leva sulla displasia all’anca solo per finire a casa della Parietti, dove “è diventato il cane più sano della terra”. Narcisista, il piccolo breton scorrazza senza sosta e fa le feste a tutti: segnale che secondo l’opinionista conferma come anche i cani possano essere narcisisti, proprio come gli esseri umani. “Alla ricerca di commiserazione”, aggiunge in un piccolo video successivo, dove racconta l’ennesima peripezia del cagnolino che pur di sfruttare la compassione dell’amico umano è in grado di arrivare fino a farsi operare. Per poi sfuggire ovviamente ai ferri perché sano. Clicca qui per guardare il video di Alba Parietti. Per l’affascinante padrona ci sono invece scorrazzate sulla neve anche senza sci e pronta a raccogliere ogni raggio di sole.

Alba Parietti, Isola dei Famosi 2019: il gossip romantico torna a colpire

Il gossip romantico ritorna a colpire Alba Parietti, anche se l’Isola dei Famosi 2019 in questo caso non c’entra davvero nulla. A distanza di quasi un mese dalla sua intervista ad Oggi, in cui ha parlato di un amore folle nei confronti di un musicista, l’opinionista ritorna al centro dei riflettori per un pettegolezzo che l’ha affiancata ad Ezio Bosso. A quanto pare infatti l’uomo che le ha fatto perdere la testa è per molti proprio il noto pianista, anche se Alba non ha mai confermato. Stanca delle continue voci di corridoio, questa volta la diretta interessata ha voluto dire la sua ai microfoni di Radio2 e del programma Lunatici, ma senza sbilanciarsi verso una risposta positiva o negativa. La Parietti infatti ha preferito rimane nel limbo, sottolineando però di potersi innamorare di grandi uomini come Bosso oppure lo scrittore Andrea Camilleri, sentenzia infatti. Ed aggiunge persino che l’età in certi contesti non ha alcun peso, tanto che potrebbe perdere la testa per un ventenne così come di un “centenario”. E’ la mente ad attirare Alba, oltre alle mille emozioni che spesso l’hanno fatta innamorare.

Il suo dolcissimo cane





© RIPRODUZIONE RISERVATA