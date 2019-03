Alessandro Fogli, figlio di Riccardo/ Sorpresa in studio (Isola dei Famosi 2019)

C’è una bella sorpresa per Riccardo Fogli, anche se lui ancora non lo sa. Per la prima volta in studio, in occasione della semifinale dell’Isola dei Famosi, c’è infatti suo figlio Alessandro Fogli. Si tratta del figlio che il noto cantante dei Pooh ha avuto dall’attrice Stefania Brassi, ed è il suo unico figlio maschio visto che ad oggi Riccardo ha un’altra compagna, Karin Trentini, dalla quale ha avuto una figlia, Michelle. Alessandro Fogli è in studio e potrebbe in occasione di questa accesa semifinale intervenire e salutare suo padre in Honduras, anche perché questa sera tutti rischiano di dover abbandonare la palapa visto che saranno 4 gli eliminati della serata. Un saluto, quello del figlio Alessandro, del quale Riccardo Fogli potrebbe avere tanto bisogno.

Una serata difficile per Riccardo Fogli

Riccardo Fogli è infatti al centro delle polemiche dopo la turbolenta settimana trascorsa in Honduras. E la semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 si apre proprio con le critiche di Marina La Rosa nei confronti del cantante. “Se avesse fatto l’attore avrebbe avuto una carriera ancora più soddisfacente di quella che ha avuto come cantante, perché vi assicuro che quando non ci sono le telecamere da quella bocca escono delle cose assurde. E che signore!” sono le accuse dell’ex gieffina. Vedremo se, di fronte ad una serata tanto difficile, Riccardo avrà occasione di sentire suo figlio Alessandro, questa sera in studio proprio per lui.

