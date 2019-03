Alessia Marcuzzi/ Foto, al centro delle polemiche dei fan (Isola dei Famosi 2019)

Alessia Marcuzzi è ancora al centro della polemica da parte dei fan dell’Isola dei Famosi 2019. La conduttrice non conosce tregua in questa edizione sempre più colpita dagli attacchi. Questa volta però Alessia sembra essersela tirata proprio addosso. In seguito all’ultima puntata, la produzione ha postato infatti sui social una foto di Soleil Sorgé, la Naufraga che è già stata associata a termini come “favorita dalla produzione” e “vincitrice per raccomandazione”. Perché il pubblico si è scagliato di nuovo contro la timoniera? Per via di un suo commento che spunta proprio al di sotto di quella foto, anche se si tratta solo di tre faccine sorridenti. Il pubblico non ha proprio gradito, soprattutto perché era la prima volta che Alessia esprimeva la sua opinione sui social nei confronti di qualsiasi concorrente dell’edizione. Perché proprio Soleil?

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi 2019: andare avanti senza rispondere alle critiche

Andare avanti e non rispondere alle critiche: è questa la strategia di Alessia Marcuzzi per riuscire a sconfiggere qualsiasi tipo di polemica scoppiata nei suoi stessi confronti. Anche se il motivo è del tutto diverso, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2019 ha postato negli ultimi giorni alcune foto del padre per ringraziarlo in occasione della festa. Nel lungo post è spiegato anche uno dei motivi che l’ha spinta ad essergli grata per sempre: quel primo regalo fatto appena bambina, un libro che non dimenticherà mai. Si tratta de Il gabbiano Jonathan Livingston dello scrittore Robert Bach, che ha dato “una direzione alla mia vita e al mio modo di pensare”, scrive Alessia. Perché? Molto semplice: grazie al romanzo ha compreso di non dover mai pensare alle critiche altrui, ma di dover seguire solo se stessa. “Perché solo tu nel tuo piccolo sai cosa è bene e cosa è male”, cita ancora riprendendo le parole dello scrittore. Clicca qui per guardare la foto di Alessia Marcuzzi.

La primavera è un momento speciale

La primavera è sempre un momento speciale per Alessia Marcuzzi, che ha deciso di dare il benvenuto alla bella stagione sul proprio profilo Instagram. Messa da parte l‘Isola dei Famosi 2019, la conduttrice preferisce pensare alla sua attività parallela, fatta di moda e tante borse. Spiccano sulle sue Stories le molteplici creazioni, anche se sulla spalla di una delle sue piccoline troviamo invece il borsone da palestra di un altro brand. Quale look indosserà invece questa sera la padrona di casa? Nel reality l’abbiamo vista spesso sfruttare nero e oro per un outfit che non sempre ha colpito il pubblico da casa. Questa volta sceglierà una linea più sobria? Chi può dirlo. Intanto sulle Stories la vediamo vestita in modo completamente diverso: camicia grigio chiaro, pantaloni neri super aderenti ed una semplice cintura decorata. Sui social c’è anche spazio per i ricordi più recenti, come quella foto spuntata fra le ultime sui suoi profili che la riprende a Londra appena sette anni fa. Del tutto diversa però rispetto a come si mostra sul piccolo schermo: chignon, occhiali da sole, foulard ed un trucco più che naturale. Clicca qui per guardare la foto di Alessia Marcuzzi.

Quello splendido regalo

Un’Alessia diversa

