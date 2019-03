Alessia Prete a Pomeriggio 5/ Tutti i dettagli sulla rottura con Matteo Gentili

È giunta ufficialmente al capolinea la storia tra Alessia Prete e Matteo Gentili. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello ma, dopo quasi un anno, tra alti e bassi hanno deciso di lasciarsi. E nonostante appelli fatti a Pomeriggio 5 e confessioni d’amore prima dell’uno e poi dell’altro, le divergenze nono sono state appianate. È per questo che pochi giorni fa, Alessia ha usato i suoi profili social per annunciare che, dopo un incontro con Matteo, è arrivata la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia. “Qualche giorno fa ci siamo affrontati senza filtri e siamo giunti alla conclusione che vediamo le cose più importanti della vita in maniera differente.” ha raccontato l’ex gieffina.

I dettagli della rottura a Pomeriggio 5

“Non possiamo continuare a farci del male, perciò abbiamo deciso di mettere un punto felice alla nostra storia, in ricordo di tutti i momenti straordinari passati insieme” ha poi aggiunto Alessia Prete nel lungo post pubblicato su Instagram, dove ringrazia anche tutti coloro che hanno sempre supportato per la coppia. Oggi Alessia torna nuovamente nello studio di Pomeriggio 5, ospite di Barbara d’Urso, per spiegare nei dettagli l’ultimo incontro avuto con Matteo Gentili e le precise motivazioni che hanno portato alla fine di questa storia che tanto ha appassionato i fan del Grande Fratello. Scopriremo inoltre quali sono i sentimenti della ragazza adesso che la storia è veramente finita.

