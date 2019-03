Alvin/ Foto, continuano i momenti imbarazzanti in Honduras (Isola dei Famosi 2019)

Alvin non è solo l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019, ma anche un papà che non dimentica mai una data speciale. Lo dimostra non solo gli auguri fatti a moglie e figlia in occasione della Festa delle Donne, ma anche lo speciale augurio che ha dedicato alla piccola Ariel. Appena un giorno fa la bambina nata dal suo matrimonio con Kali Wilkes ha compiuto infatti sei anni. “Piccola sirena”, scrive nell’ultimo post su Instagram l’inviato, condividendo una foto in cui la baby ballerina mostra sorridente un libro di cucina. Rigorosamente per Sirene. Clicca qui per guardare la foto della figlia di Alvin. Nessun commento invece su quanto accaduto nell’ultima diretta, anche se sono stati diversi i momenti imbarazzanti vissuti da Alvin. Dallo scontro fra Paolo Brosio e Luca Vismara alla rivelazione sull’indisposizione di Sarah Altobello. Ancora una volta l’inviato non è riuscito a farsi sentire dai Naufraghi durante la prova bonus: anche se ha cercato di imporre le regole, Soleil Sorgé ha fatto di testa sua. E’ finito tutto con una risata, almeno all’inizio. E poi la biondina che ha fatto perdere la testa a Jeremias Rodriguez ha dovuto subire la conseguenza delle sue azioni. Colpa degli spaghetti al pesto? No. A sottolineare il suo errore è stata Alessia Marcuzzi, poco prima di annunciare la punizione: Alvin va ascoltato, soprattutto quando ricorda ai presenti il regolamento dei giochi.

Alvin, Isola dei Famosi 2019: sempre più infastidito

L’Isola dei Famosi 2019 ha spinto Alvin a mettere da parte la rabbia. Nelle ultime settimane l’inviato si è mostrato sempre più infastidito di fronte a tanti Naufraghi che non conoscono la disciplina. Dopo aver sbottato in diverse occasioni, ha scelto invece di non ripetere più le stesse parole. E così lo abbiamo visto particolarmente stanco durante l’ultima puntata del reality, quasi arrendevole di fronte alla decisione dei concorrenti di metterlo in secondo piano. I momenti critici non sono comunque mancati, soprattutto quando la produzione ha deciso di dare un po’ di visibilità all’addormentato Aaron Nielsen, che di contro non ha gradito lo scherzo. Nemmeno quando Alvin, in modo ironico, ha detto che il ragazzo non aveva seguito la sua clip perché stava schiacciando un pisolino. Solo un’occhiataccia da parte di Aaron per Alvin, ma sufficiente perché sul volto dell’inviato sparisse il sorriso in via quasi definitiva. Un po’ come era successo poco prima, quando Luca Vismara ha deciso di mettere fine alle polemiche di Paolo Brosio su Sarah Altobello, rivelando che la Naufraga ha “rubato” gli occhiali del giornalista solo perché “aveva il ciclo”. L’imbarazzo di Alvin è stato evidente al popolo dei social, tanto che sono fioccati numerosi tweet sull’accaduto.

