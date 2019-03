Amici 2019/ Il serale: grandi novità in arrivo su Canale 5

Sabato 30 marzo, finalmente su Canale 5 tornerà il serale di uno dei talent più belli della tv: Amici di Maria De Filippi, la scuola dove l’arte riesce a primeggiare. Tante le news anche quest’anno che scopriremo nel corso delle puntate. Avere a disposizione una scuola come quella di Amici dove poter mostrare al mondo il proprio talento, è una grandissima opportunità che la regine della tv Maria De Filippi e tutto il suo eccellente staff come il grande Luca Zanforlin, solo per citarne uno, da anni con il programma in oggetto danno a tutti i giovani artisti emergenti. Inoltre, sempre alla De Filippi, non solo va dato un ulteriore plauso per aver riportato in tv con Amici la danza classica e la lirica, ma anche quello di riuscire a trasformare le idee geniali contenute nei suoi programmi in emozioni capaci di lasciare il segno nel cuore e nell’anima degli spettatori. Ma tornando sempre ad Amici, grazie al programma sono venuti fuori dei grandissimi talenti come Emma, Alessandra Amoroso, Irama, Antonio Fiore ballerino bravissimo che negli anni ha collaborato con grandi nomi italiani e stranieri ecc… per questo, ora non vediamo l’ora di approfondire la conoscenza anche degli allievi promossi al serale di quest’anno.

Amici 2019, il serale: tutte le novità

Henri Frédéric Amiel diceva: “Fare agevolmente ciò che riesce difficile agli altri, ecco il talento”. Infatti, lo stesso, è una sorta di “richiamo” verso il quale ognuno di noi ha una “predisposizione psicologica prima e una predisposizione tecnica dopo”. Il nostro richiamo ci permette di trovare quella specifica caratteristica che ci contraddistingue, basta solo saperlo seguire come stanno facendo anche quest’anno i ragazzi di Amici, seguiti da ottimi professori sia nel ballo che nel canto. Al serale, dopo Ricky Martin, il nome del secondo coach è quello di Vittorio Grigolo, tenore internazionale. Un profilo di assoluto rilievo il suo, un artista incredibile che ha la storia del predestinato: esordì a soli 13 anni accanto a Luciano Pavoretti ed è stato il tenore più giovane al debutto presso la Scala di Milano. Infine, dalle anticipazioni sappiamo che nella prima puntata ci saranno Laura Pausini e Biagio Antonacci mentre per le coreografie è tornato Giuliano Peparini: una partenza col botto, quindi non ci resta che aspettare il 30 marzo per la prima puntata del serale.

