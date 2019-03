Beatrice Valli ricoverata in ospedale/ Ambulanza e flebo: “Starò qui 5/6 giorni…”

Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale preoccupando non poco gli estimatori. Ma cosa è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Il motivo ancora non si conosce ma secondo la diretta interessata, dovrà rimanere in ospedale per almeno 5/7 giorni facendosi delle cure solamente per endovena. La compagna di Marco Fantini ha confidato di essersi sentita male lo scorso sabato notte: “Davvero molto male, avevo queste grosse fitte alla pancia nel basso ventre e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò. Dovrò stare qua qualche giorno”, ha raccontato tramite le Instagram Stories del suo profilo ufficiale. Poi ha raccontato anche come procederà il suo ricovero in ospedale: “Starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica in vena, sarà un po’ dura, ma i bimbi mi vengono sempre a trovare sia mattina che nel pomeriggio”.

Beatrice Valli, sempre tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha smentito di essere incinta del terzo figlio (sarebbe il secondo con il compagno Marco Fantini). “Comunque non sono incinta, anche se mi sono arrivati un sacco di messaggi, anzi, avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Mi hanno detto che almeno sette giorni di cura dovrò farla, ma per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me”. Questo fastidioso problema di salute, ha costretto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a dare forfait all’evento “La French”, organizzato da L’Oréal Professionnel in occasione del lancio della nuova linea di coloranti per capelli. La giovane influencer infatti, era stata già in passato testimonial del brand e, proprio per questo motivo, era stata invitata al lancio promozionale, che però ha dovuto disertare per questi problemi di salute. Proprio nel 2018, Beatrice Valli aveva già fatto spaventare gli estimatori per un ricovero in ospedale dopo fortissimi dolori alla cervicale.

