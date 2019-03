CHIARA FERRAGNI “NUDA” SU INSTAGRAM/ Foto in intimo: gli haters, “seno piccolo”

Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa su Instagram in intimo trasparente. Né sarà l’ultima che gli haters prenderanno d’assalto l’influencer per la scelta di esibire il suo corpo sul proprio social network. La moglie di Fedez ha infatti pubblicato poco fa un selfie che la ritrae in lingerie: l’effetto in bianco e nero non consente di rendersi conto del colore dell’intimo, ma per quanto siano stati in molti ad apprezzare la possibilità di apprezzare la Ferragni (quasi) nuda, altrettanti hanno sottolineato come questa scelta non si addica affatto al suo ruolo di mamma del piccolo Leone. Quel che è certo è che in termini di visibilità la Ferragni ha ottenuto il suo obiettivo, basta guardare quanti cuoricini ha totalizzato il suo post a distanza di poco più di un’ora dalla pubblicazione del selfie: più di 200mila…

CHIARA FERRAGNI NUDA SU INSTAGRAM

Dicevamo come in passato la scelta della Ferragni di immortalarsi in intimo avesse scatenato l’orda di haters personali dell’influencer, che non avevano perso occasione per ricordarle come pose del genere non fossero consone ad una moglie e ad una mamma. Detto che per il momento non sono arrivate lamentele ufficiali né da Fedez né dal piccolo Leone, sul post Instagram della Ferragni c’è chi addirittura ha preso di mira il seno della blogger, ritenuto “troppo piccolo”. Eppure c’è chi prende apertamente le parti di Chiara Ferragni e risponde a tono:”Se Intimissimi ha scelto te per le proprie campagne pubblicitarie un valido motivo ci sarà ivi compreso quello estetico anzi ritengo che questo sia prioritario. Le critiche riguardanti il tuo seno si rivelano essere solo parole buttate al vento”. Insomma, come sempre quando si tratta di Ferragnez, il popolo del web si divide…

