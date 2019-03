David e Cristina lasciano insieme Uomini e donne?/ Daniele il loro cupido ma…

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con la prima parte del trono over ed un inizio settimana scoppiettante e ricco di colpi di scena. Come sempre ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani ma anche David e Cristina avranno il loro bel da fare visto che i due sembrano ancora sospesi dopo le ultime parole di lui, ma tutto potrebbe cambiare oggi. I due nei giorni scorsi hanno discusso molto soprattutto per il comportamento di lui che ad un tratto ha deciso di sentire e uscire con Ida in barba a quello che in tre mesi ha costruito proprio con Cristina. L’ex di Riccardo Guarnieri si è fatta da parte per non prendere parte a questa diatriba in cui proprio la bella Cristina poteva rimanere scottata, ma questo non è bastato e le discussioni non sono mancate anche tra David e Riccardo.

DAVID E CRISTINA FINALMENTE UNA COPPIA?

Sarà proprio tra oggi e domani che Uomini e donne alzerà il sipario sulla possibile conclusione della storia d’amore di David e Cristina. Quest’ultima ha deciso di seguire il volere del suo cavaliere e, quindi, uscire con un altro uomo, Daniele che mai come in questo caso possiamo dire sia stato il cupido della situazione. Quando David vedrà Cristina al centro con un altro, deciderà di dirsi innamorato della dama ma raccogliendo solo polemiche e dubbi da parte di tutti e anche della diretta interessata che alla fine, però, dovrà ricredersi. Sembra infatti che David non solo si alzerà e la bacerà ma la inviterà anche a lasciare insieme il programma per la felicità di Gianni Sperti che aveva avanzato mille dubbi sulla situazione. Come andrà a finire poi? Lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata e le loro prime dichiarazioni social.

