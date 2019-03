Dodi Battaglia/ “Giorgio Faletti un vero amico, lo porto con me in musica”

Dodi Battaglia racconta a “La Vita in Diretta” i suoi Pooh, il gruppo più longevo e amato della musica italiana con successi diventati memorabili. Da ragazzino ha avuto l’onore e il piacere di aprire un concerto di Jimi Hendrix. A tal proposito ha raccontato: «Io, come tutti i ragazzini, ero incosciente. Pensavo di poter suonare anche io, ma sapevo due canzoni, una delle quali era sua. L’ho suonata e ho pensato: o sono incosciente o sono talentuoso, penso di essere entrambe le cose». Sui successi dei Pooh ha spiegato: «Per qualsiasi autore la creazione di una canzone è un momento molto intimo, quindi ci si ritirava a casa e poi si condividevano i brani». Ma qual è la sua canzone preferita o almeno una tra quelle a cui è legato? “Ci penserò domani”, sceglie Dodi Battaglia, raccogliendo gli applausi del pubblico. «Mi è rimasta nel cuore. L’ho scritta col pianoforte». Ma a La Vita in Diretta ha parlato anche di Giorgio Faletti.

DODI BATTAGLIA RICORDA GIORGIO FALETTI A LA VITA IN DIRETTA

«Mica faceva da solo le gare», ha dichiarato Francesca Fialdini parlando a La Vita in Diretta della passione di Dodi Battaglia per i motori. La condivideva con Giorgio Faletti appunto. «Abbiamo condiviso la passione della musica e delle gare automobilistiche. Siamo diventati veri amici», ha raccontato il chitarrista dei Pooh. E poi ha raccontato un retroscena relativo ad un nuovo progetto. «Un giorno ho chiesto alla sua adorabile moglie se avesse in qualche cassetto un brano che ora è parte del disco, si chiama “Un’anima” e viene da un’idea di un testo e di un’embrione musicale di Giorgio. Dovevo farla». Viene dunque trasmessa una parte dell’inedito dell’amico Giorgio Faletti, indimenticato attore e scrittore. Anche Tiberio Timperi si è lasciato andare ad una rivelazione: «Sei fortunato ad aver lavorato con lui. Nel 2000 avrebbe dovuto essere con me ad uno show con Ballandi, ma purtroppo all’ultimo diede forfait per problemi di salute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA