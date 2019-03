Finalisti Isola dei Famosi 2019/ Chi vincerà? Meccanismo di eliminazione

Puntatina bella frizzante quella dell’Isola dei Famosi 2019 in onda stasera. Chi saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria finale? A partire dalle 21.25 circa, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e rigorosamente in diretta, Alessia Marcuzzi condurrà le battute (quasi) finali, di un programma che ha fatto acqua da tutte le parti. La scorsa settimana, con la vittoria della prova leader, la semifinale è finita immediatamente nelle mani di Soleil Sorge e, a farle compagnia, occorrono ancora altri naufraghi. Stasera per esempio, il primo scontro per conquistare la finale, metterà a confronto due grandi amici: Marina La Rosa e Luca Vismara. Da una parte l’ex gieffina siciliana e dall’altra il cantante di Amici semisconosciuto. Chi potrà avere la meglio? Nonostante la mancata popolarità, Luca ha superato molte nomination, avendo la meglio anche con “pezzi grossi” del programma. Nonostante questo, i sondaggi web parlano proprio di lui come prossimo eliminato: le previsioni ci azzeccheranno? Solitamente sono sempre molto precise… staremo a vedere!

Finalisti Isola dei Famosi 2019: chi avrà la meglio?

Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi 2019, verranno decretati i finalisti con il solito meccanismo di sempre dettato dalle eliminazioni. Proprio per questo motivo, ad un passo dalla fine, ad abbandonare l’Honduras dovranno essere addirittura in quattro. La finale della prossima settimana infatti, li vedrà scontrarsi solamente in cinque. Dopo l’esito del televoto tra Marina La Rosa e Luca Vismara, si scopriranno anche le sorti conclusive di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, nuovamente tornati sull’isola che non c’è. Questa sera però, la location verrà smantellata e solo uno dei due concorrenti, potrà giocarsi la finale di lunedì prossimo. Ma come si svolgeranno le cose? Secondo le chiare anticipazioni diffuse, quattro saranno i concorrenti a dovere dire addio al gioco. Dopo il televoto La Rosa-Vismara, l’eliminato dovrà proprio scontrarsi con Bettarini-Capparoni, per riuscire a rimanere nello show e volare in finale. A parte i naufraghi sospesi e quelli in nomination, attualmente sono rimasti: Aaron Nielsen, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Marco Maddaloni e Sarah Altobello.

